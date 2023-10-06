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≡ «Задерживается из-за недоверия людей» - Как проходит акция по бесплатному чипированию кошек и собак для социально-уязвимых слоев населения в Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47701
«Задерживается из-за недоверия людей» - Как проходит акция по бесплатному чипированию кошек и собак для социально-уязвимых слоев населения в Костанайской области?
Отправлено: 06.10.23 - 16:58
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Она началась в первых числах октября и в Костанае завершится примерно к середине месяца. В Рудном акция еще не начиналась, предварительные сроки - с середины до конца октября. Как проходит акция в Костанае и Рудном сейчас и что планируется в дальнейшем, в материале «НГ».
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31811
Re: «Задерживается из-за недоверия людей» - Как проходит акция...
Отправлено: 06.10.23 - 16:58
#1
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Эх..
Такие заботы о кошечках и собачках..
А когда будет забота о голубях, разносчиках болезней?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3238
Re: «Задерживается из-за недоверия людей» - Как проходит акция...
Отправлено: 06.10.23 - 17:21
#2
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Если здраво рассудить, то практически в каждом дворе частного сектора обязательно есть собака и (или) кошка. Многие не ведут своих собак в клинику потому, что они большие, неухоженные, настоящие двортерьеры. Но чипировать их согласны. Поэтому предлагаю ветеринарам делать такие подворные обходы в частном секторе и чипировать их на месте.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1462
Re: «Задерживается из-за недоверия людей» - Как проходит акция...
Отправлено: 06.10.23 - 20:42
#3
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Цитата:
111:
Эх.. Такие заботы о кошечках и собачках..

Не будьте таким наивным...все преследуют свой корыстный интерес! Не будет дохода им, мгновенно исчезнут как исчезнет вдали туман.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6354
Re: «Задерживается из-за недоверия людей» - Как проходит акция...
Отправлено: 07.10.23 - 20:48
#4
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Считаю, совершенно бесполезным занятием. Обосную. С соседних гаражей прямо на крыльцо дома приходят кормиться десяток кошек, зимой остаются ночевать в курятнике, затем на ночь охранники гаражей выпускают целую свору собак. Двоих котов средь белого дня бродячие собаки загрызли двух котов. Эти все животные остаются без внимания, от слова совсем.
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