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«Задерживается из-за недоверия людей» - Как проходит акция по бесплатному чипированию кошек и собак для социально-уязвимых слоев населения в Костанайской области?
«Задерживается из-за недоверия людей» - Как проходит акция по бесплатному чипированию кошек и собак для социально-уязвимых слоев населения в Костанайской области?
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