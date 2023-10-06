Re: «Задерживается из-за недоверия людей» - Как проходит акция...

Отправлено: - 17:21

Если здраво рассудить, то практически в каждом дворе частного сектора обязательно есть собака и (или) кошка. Многие не ведут своих собак в клинику потому, что они большие, неухоженные, настоящие двортерьеры. Но чипировать их согласны. Поэтому предлагаю ветеринарам делать такие подворные обходы в частном секторе и чипировать их на месте.