Отправлено: - 20:38

ОГПУ:

"кашмарапа"

Цитата:Культай Ашимовна - аким как аким, просто женщина она, вот и хотела самоутвердиться среди двух крутых К ( Кудайкулова и Князева) , хотя уже и до этого была первым руководителем района, правда в ранге Первого секретаря райкома партии в Комсомольском районе.Вот до неё был главой администрации, некий Нургалиев, директор ПАТП с Семиозёрки - этот был действительно чудак человек и у него крышу реально сносило.Когда его хотели свергнуть в первый раз( в прямом смысле директора совхозов потом его убрали с этой должности написав письмо в АП), приезжал Кадамбаев и заявил: "...я счастлив что работаю с этим великим человеком, с господином Нургалиевым и буду его ВСЕГДА поддерживать...", правда поддержка главы области не помогла этому самодуру- авторитет Кудайкулова перевесил авторитет Кадамбаева.