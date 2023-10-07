Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного. Читать новость
Ангажированные инспектора?! Силу решили показать? Или дефицит чего-то? С головкой все хорошо? Проблем нкт больше? Показать, где по области идет захват земли и ни одна падла не реагирует? И в погонах и без? Допрыгаются я чую, до маразма зачем доводить? Администрация президента поддержала женщину я так понимаю? Аким тоже нормальный человек, а инспектор как там у него интересно с мироощущением?
Очень рьяно прикопались к гражданке. Тут же не извлечение прибыли. А просто улучшение эстетики двора. Тут бы надо выяснить, что есть захват земли? Строение построили или занялись сельским хозяйством, вопрос к юристам. А инспектор просто выполнил свою работу. А соседка скорее всего из-за зависти какой то написала.
........и здесь удевлятся и возмущаться не стоит идёт вырубка деревьев с выкарчёвыванием,столбы стали мешать которые можно и далее использовать всё идёт к тому что жить мы будем в степном режиме вместе с ковылём и будет у нас ковыльный край а там и туристы из европы посмотреть подедут.P.S.маразм....
У чиновников на лицо деградация личности, они выписывая штраф получают моральный опгазм, видал таких за всю жизнь всяких разных, начинают улыбаться, потирают руки как палач над жертвой. Выгнать с работы таких без сожаления, они духовные уроды.
Впервые за многие годы, десятилетия, вплоть до Бородина, областью руководит талантливый, интеллигентный, воспитанный, что не маловажно СЫТЫЙ, в хорошем смысле человек, не бард, не саксафонист, не трус, короче, не стоит всяким ..... его подводить, или вы думаете ему приятно что с АП с Ақорды звонят и спрашивают: "А что это у Вас в Рудном?" Инспекция эта невнятная, ни одного нормального движения не помню, какой-то чудак провоцирует конфликт, за который и ответить то не сможет, в какой город женщина собралась? Кому лучше станет если культурная семья уедет? Если конечно женщина говорит правду и нет неприглядной подоплеки в этой ситуации
Хорошо помню как у первых руководителей области буквально чердак сносило от собственной "исключительности" и свалившейся власти, да и в районах таких хватало, одна "кашмарапа" чего стоит, такого извините добра с избытком было у нас "на районе "
Культай Ашимовна - аким как аким, просто женщина она, вот и хотела самоутвердиться среди двух крутых К ( Кудайкулова и Князева) , хотя уже и до этого была первым руководителем района, правда в ранге Первого секретаря райкома партии в Комсомольском районе. Вот до неё был главой администрации, некий Нургалиев, директор ПАТП с Семиозёрки - этот был действительно чудак человек и у него крышу реально сносило. Когда его хотели свергнуть в первый раз( в прямом смысле директора совхозов потом его убрали с этой должности написав письмо в АП), приезжал Кадамбаев и заявил: "...я счастлив что работаю с этим великим человеком, с господином Нургалиевым и буду его ВСЕГДА поддерживать...", правда поддержка главы области не помогла этому самодуру- авторитет Кудайкулова перевесил авторитет Кадамбаева.
Эта история с цветами - из такого же разряда как и история с переименованием гос.чиновниками за ОДНУ ночь проспекта им.Абая в проспект им.Назарбаева, потом молниеносно обратно в проспект им. Абая в г.Костанае. Там тоже был грозный окрик из Администрации Президента: "...вы что там, курите что то, а ну немедленно исправить ......" и так далее.
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