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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 16:41
#10876
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Цитата:
Эл-починно:
А нате вам сосед стукачок

---А нет бы к этому стукачку зайти , поговорить с ним - легче штраф выписать , вопреки здравому смыслу .Казну же надо наполнять :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 16:47
#10877
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----Меня лично пугают такие заявления --**1 час назад, источник: ТАСС Медведев: США прекратят разжигать конфликты только при гражданской войне в самих Штатах МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только гражданская война в США сможет остановить «маниакальную страсть Америки» разжигать конфликты на всей планете.**
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 16:51
#10878
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Цитата:
abaika95:
причем вам такую уже несуственую чушь на уши вешают но вы упорно верите)


Всё будет хорошо, всё будет хорошо!

Не надо печалиться
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди
Надейся и жди (С).
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 17:04
#10879
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Цитата:
Kairat stayer:


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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 17:06
#10880
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Цитата:
111:
где наши братья по вере рубятся..

---Кто твои братья ?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 17:39
#10881
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Цитата:
Гога:
Как можно в трех словах заблудиться и соврать ? Звание - герой Чечни .

Хм..
С каких пор Чечня это не Россия?
Татарстан, Чукотка, Тува или Тыва и остальное.
Где же тогда Россия?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 18:02
#10882
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Цитата:
111:
Какой то замес пошел в Израиле, где наши братья по вере рубятся..

братья по вере? это кто для тебя?
арабы? которые нам тут ваххабизм навязывают
или мусульмане с которыми ну честно мы по своему образу жизни уже не имеем ничего общего

быть муслимом ради традиции предков смысла нет это лицемерие страшный грех в исламе
можно не верить в бога, можно быть против ислама это все поправимо по корану
но делать вид что ты муслим но на деле грешить это лицемерие

советские люди мы-безбожники по сути
мне брежнев ближе по идеологии чем бородатый араб из пустыни
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 18:17
#10883
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Русские патриоты поддерживают наших братьев мусульман
Ахмад сила!


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13334
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 18:24
#10884
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Думаю всё будет норм. Там спецназ из России сидит, Слепаков, Макаревич, Галкин щас их мобилизуют и пойдут за новую родину воевать.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 18:26
#10885
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Цитата:
abaika95:
это кто для тебя? арабы?

Арабы нет, но у нас общая Вера, в Аллаха.
Аллах един!

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 18:51
#10886
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В Израиле тоже свастика V?


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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 19:01
#10887
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Правда или фейк, кто скажет?


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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 19:12
#10888
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 19:15
#10889
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 19:17
#10890
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