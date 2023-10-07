----Меня лично пугают такие заявления --**1 час назад, источник: ТАСС Медведев: США прекратят разжигать конфликты только при гражданской войне в самих Штатах МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только гражданская война в США сможет остановить «маниакальную страсть Америки» разжигать конфликты на всей планете.**
111: Какой то замес пошел в Израиле, где наши братья по вере рубятся..
братья по вере? это кто для тебя? арабы? которые нам тут ваххабизм навязывают или мусульмане с которыми ну честно мы по своему образу жизни уже не имеем ничего общего
быть муслимом ради традиции предков смысла нет это лицемерие страшный грех в исламе можно не верить в бога, можно быть против ислама это все поправимо по корану но делать вид что ты муслим но на деле грешить это лицемерие
советские люди мы-безбожники по сути мне брежнев ближе по идеологии чем бородатый араб из пустыни
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