Отправлено: - 18:02

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Какой то замес пошел в Израиле, где наши братья по вере рубятся..

Цитата:братья по вере? это кто для тебя?арабы? которые нам тут ваххабизм навязываютили мусульмане с которыми ну честно мы по своему образу жизни уже не имеем ничего общегобыть муслимом ради традиции предков смысла нет это лицемерие страшный грех в исламеможно не верить в бога, можно быть против ислама это все поправимо по корануно делать вид что ты муслим но на деле грешить это лицемериесоветские люди мы-безбожники по сутимне брежнев ближе по идеологии чем бородатый араб из пустыни