Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
Отправлено: 07.10.23 - 11:04
24-летний фотограф и путешественник Артем КОРНИЕНКО родился и вырос в Костанае. Сейчас вместе с семьей живет в Великобритании, а именно в Шотландии, в городке Cowdenbeath (на русском звучит как Кауденбиф - «НГ»). Об особенностях этой страны и о том, как детские мечты привели его к реальным путешествиям по всему миру, Артем рассказал «НГ». Читать новость
то есть плохо знаешь гос язык, иди либо на ферму где разговаривать не надо либо обслуживай инвалидов, они все ровно тебя не поймут что ты им там бормочешь
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В итоге получилось купить за £125 000 старый коттедж 1955 года постройки с четырьмя спальнями под 6% годовых. Зато недалеко от места работы и с неплохими соседями, - отмечает Артем. - Сейчас мы платим ипотеку £800 в месяц. Аренда такого дома вышла бы еще дороже. Отопление газовое, цены огромные. За зиму накопился долг, который стараемся компенсировать летом: не отапливаем, хотя температура в доме иногда падает до +16, тогда надо надевать теплые носки.
ляпота че купить сарай середины прошлого века за огромные бабки
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В Казахстане мы ищем работу по месту жительства, а в Шотландии люди ради трудоустройства готовы переехать в другой регион, если работа стоящая, - отмечает Артем. - Поэтому многие, особенно образованные молодые люди, считают покупку жилья нецелесообразным, они просто арендуют жилье поближе к работе.
да да)) нецелесообразным покупку жилья считают) ага)) может просто денег нет на его покупку? нормальное жилье в британии фиг укупишь люди по 15 лет там живут в арендных хатах и не могут на жилье накопить
111: Не понял, если не знаешь госязыка, тебя берут как умственно отсталого на работу?
.....ты не понял если не знаешь языка тебе дадут лопату по больше и бери больше и кидай дальше пока летит отдыхаешь.Пару слов выучил устроишься на завод поставят тебя к штамповочной машине и будешь складывать детали в ящик ума много не нада,ящик полный наложил закрыл следующий подвёз и так восем часов,только на паузы ходишь первая 15 минут вторая 30 минут и так с 6 до 3х живи и радуися......да и зарплату больше не проси а если попросишь пшёл вон там за забором знаишь сколько таких без языка пруд пруди.
abaika95: да да)) нецелесообразным покупку жилья считают) ага)) может просто денег нет на его покупку? нормальное жилье в британии фиг укупишь люди по 15 лет там живут в арендных хатах и не могут на жилье накопить
.....Абайка чтобы рассуждать лучше поехать туда и пожить и тогда на месте оценешь ситуацию.
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