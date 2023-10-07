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Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47701
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного.
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Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
Ангажированные инспектора?! Силу решили показать? Или дефицит чего-то? С головкой все хорошо? Проблем нкт больше? Показать, где по области идет захват земли и ни одна падла не реагирует? И в погонах и без? Допрыгаются я чую, до маразма зачем доводить? Администрация президента поддержала женщину я так понимаю? Аким тоже нормальный человек, а инспектор как там у него интересно с мироощущением?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13334
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 17:40
Цитата:
Очень жаль нету интервью от соседки. У меня одна версия крутится в голове, но озвучивать не буду) Может дождёмся соседку
Поводом для проверки стала жалоба соседки
Очень жаль нету интервью от соседки. У меня одна версия крутится в голове, но озвучивать не буду) Может дождёмся соседку
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 17:51
Там эти трехэтажки полуразрушенные стоят, лучше бы о них позаботились, чем штрафы за цветы накидывать.
Рудный, там так, как в деревне..
Рудный, там так, как в деревне..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1366
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 17:59
Очень рьяно прикопались к гражданке. Тут же не извлечение прибыли. А просто улучшение эстетики двора. Тут бы надо выяснить, что есть захват земли?
Строение построили или занялись сельским хозяйством, вопрос к юристам. А инспектор просто выполнил свою работу. А соседка скорее всего из-за зависти какой то написала.
Строение построили или занялись сельским хозяйством, вопрос к юристам. А инспектор просто выполнил свою работу. А соседка скорее всего из-за зависти какой то написала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14161
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 18:05
бред какойто невнятный
явно инспектору это было также странно как и цветочнице
надо искать мотивы либо кто-то что то недоговаривает
явно инспектору это было также странно как и цветочнице
надо искать мотивы либо кто-то что то недоговаривает
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 556
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 18:14
........и здесь удевлятся и возмущаться не стоит идёт вырубка деревьев с выкарчёвыванием,столбы стали мешать которые можно и далее использовать всё идёт к тому что жить мы будем в степном режиме вместе с ковылём и будет у нас ковыльный край а там и туристы из европы посмотреть подедут.P.S.маразм....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6353
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 18:35
У чиновников на лицо деградация личности, они выписывая штраф получают моральный опгазм, видал таких за всю жизнь всяких разных, начинают улыбаться, потирают руки как палач над жертвой. Выгнать с работы таких без сожаления, они духовные уроды.
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 18:55
Впервые за многие годы, десятилетия, вплоть до Бородина, областью руководит талантливый, интеллигентный, воспитанный, что не маловажно СЫТЫЙ, в хорошем смысле человек, не бард, не саксафонист, не трус, короче, не стоит всяким ..... его подводить, или вы думаете ему приятно что с АП с Ақорды звонят и спрашивают: "А что это у Вас в Рудном?" Инспекция эта невнятная, ни одного нормального движения не помню, какой-то чудак провоцирует конфликт, за который и ответить то не сможет, в какой город женщина собралась? Кому лучше станет если культурная семья уедет? Если конечно женщина говорит правду и нет неприглядной подоплеки в этой ситуации
[Исправлено: ОГПУ, 07.10.2023 - 19:10]
[Исправлено: ОГПУ, 07.10.2023 - 19:10]
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1145
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 19:09
Комментарий проходит проверку.
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 19:09
Комментарий проходит проверку.
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 19:10
Комментарий проходит проверку.
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 19:18
Хорошо помню как у первых руководителей области буквально чердак сносило от собственной "исключительности" и свалившейся власти, да и в районах таких хватало,
одна "кашмарапа" чего стоит, такого извините добра с избытком было у нас "на районе "
[Исправлено: ОГПУ, 07.10.2023 - 19:30]
одна "кашмарапа" чего стоит, такого извините добра с избытком было у нас "на районе "
[Исправлено: ОГПУ, 07.10.2023 - 19:30]
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