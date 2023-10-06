Отправлено: - 18:35





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50207 По версии обвинения, вкладчики несли в финпирамиду от 500 000 до 20 млн тенге.Источник:

Цитата:По моему пора в СМИ размещать фото лохов которые повелись на такой лохотрон. Очень хочется посмотреть на таких людей которые так легко вкладывают в "Рога и копыта" по 20 млн!