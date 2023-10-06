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≡ "Это обрушение всего уголовного дела" - В деле о создании финансовой пирамиды "Финико" в Костанае появилось поддельное постановление следователя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47701
"Это обрушение всего уголовного дела" - В деле о создании финансовой пирамиды "Финико" в Костанае появилось поддельное постановление следователя
Отправлено: 06.10.23 - 17:27
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Об этом на очередном судебном заседании 5 октября заявил адвокат подсудимого Илья ЛУНЕВ. На скамье подсудимых - Николай БУХАРИН, он обвиняется в руководстве одним из филиалов финансовой пирамиды «ФИНИКО», создатели которой находятся в РФ. По делу проходят более 30 потерпевших, ущерб - около 100 млн тенге.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3238
Re: "Это обрушение всего уголовного дела" - В деле о...
Отправлено: 06.10.23 - 17:27
#1
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Цитата:
По делу проходят более 30 потерпевших, ущерб - около 100 млн тенге.


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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1462
Re: "Это обрушение всего уголовного дела" - В деле о...
Отправлено: 06.10.23 - 18:35
#2
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Цитата:
По версии обвинения, вкладчики несли в финпирамиду от 500 000 до 20 млн тенге.

Источник:

По моему пора в СМИ размещать фото лохов которые повелись на такой лохотрон. Очень хочется посмотреть на таких людей которые так легко вкладывают в "Рога и копыта" по 20 млн!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3134
"Это обрушение всего уголовного дела" - В деле о создании финансовой пирамиды "Финико" в Костанае появилось поддельное постановление следователя
Отправлено: 07.10.23 - 16:06
#3
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в середине 2000-х годов был
мне казалось что середина 2000-х годов будет где то в середине века, годах эдак в 2040-2060-х. Неужели Бухарин путешественник во времени?

[Исправлено: юля елиссева, 07.10.2023 - 17:03]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3238
"Это обрушение всего уголовного дела" - В деле о создании финансовой пирамиды "Финико" в Костанае появилось поддельное постановление следователя
Отправлено: 07.10.23 - 16:48
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Козлов я: в середине 2000-х годов был

Что-то не припомню я таких своих слов. Не подскажете где это? :-x
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8603
Re: "Это обрушение всего уголовного дела" - В деле о...
Отправлено: 07.10.23 - 16:56
#5
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- Ходатайство о признании недопустимым в качестве доказательств постановления следователя Искакова прошу отклонить, так как оно вынесено обоснованно и законно,-----у меня слом мозга !!****прошу отклонить, так как оно вынесено обоснованно и законно,**** ----кто -нибудь тут понял ???
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