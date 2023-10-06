Отправлено: - 16:29

Добринцофф:

подписывайся сразу что не против.

Цитата:Сегодня подписал "ЗА", завтра подписал "ПРОТИВ" - и человеку за это НИЧЕГО не будет. Подпись, наверное, никакой ответственности человека не предполагает и нет такой нормы закона ни в УПК, ни в КАП.Нужно просто, государству законодательно смело УБРАТЬ эту норму - якобы, хотя бы один против, то нельзя и - вся проблема решена.