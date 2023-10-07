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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Здоровье за деньги не купишь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47700
Аркадий ДЕНИСОВ: Здоровье за деньги не купишь
Отправлено: 07.10.23 - 13:27
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30 сентября в Костанае закончился цикл забегов на президентскую милю, стартовавший еще в мае. 10 забегов проводились с неумолимой четкостью, строго по плану. И помешать им не смогли ни жаркие дни, ни ветры, ни дожди. Медленно, но верно росло число участников, причем в широком возрастном диапазоне. На дистанции велись частные острые поединки, они привлекали зрителей-болельщиков и украшали все зрелище.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4858
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Здоровье за деньги не купишь
Отправлено: 07.10.23 - 13:27
#1
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Цитата://1420 уд/мин.//

Это что за пульс такой: - как человек-коллибри.

Наверное, герой Савелия Крамарова сказал бы:"....брехня...."
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8596
Аркадий ДЕНИСОВ: Здоровье за деньги не купишь
Отправлено: 07.10.23 - 13:58
#2
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Цитата:
ACROS:
коллибри.

---------Коли́бри :-x :lol:
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