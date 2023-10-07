Отправлено: - 12:40

Skeptic:

Когда у людей шоры на глазах, они "видят" только то, что им позволяют видеть. В итоге у них складывается "удобная" для них, простая картинка мира.

maxsaf:

Не важно. Они сделают собственный выбор, а не навязанный.

maxsaf:

Законопроект о СМИ предусматривает увеличение доли государственного языка на телевидении и радио с 50% до 70%", — заявила министр культуры Аида Балаева.

Карачун:

напрасно вы так предвзяты

Цитата:согласенвам сказали что украина сама себя бомбитвам удобно в это веритьвам сказали что украинцы сплошь нацистывсе , зачем думать-анализировать причины войнывам удобно считать как сказал кремльпротив власти переть вам страшноа чтобы не считать себя говном приходится уверять себя в том то что они говорят-это правдапричем вам такую уже несуственую чушь на уши вешаютно вы упорно верите)Цитата:как это?ты им навязал переезд в канадув итоге они будут учить английский-язык страны проживания хотят они это или не хотятзахотят русским пользоваться в социуме им твое государство по губам дастнефиг! тут английский сэр главный либо говори по английский либо выметайся мигрантне навязанный выбор? ну да ну да_)) Цитата:доля казахоязычного населения увеличиваетсярусскоязычные сокращаютсязачем вещать на русском в стране где люди его не понимаютпри этомче там токаев про создание содействия русскому языку говорил?приведи ссылочку Цитата:не предвзятмогу выделить плюсык примеру по мне российский общепит в целом вкуснее нашегостоловые и кафетериино что касается-колбас, молочки, алкоголя, кондитерки в разы лучше наша продукция либо белорусская