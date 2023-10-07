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≡ В 33 селах Костанайской области до сих пор вообще нет интернета
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47700
В 33 селах Костанайской области до сих пор вообще нет интернета
Отправлено: 07.10.23 - 13:37
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Об этом на встрече 6 октября в акимате областного центра сообщил руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ. На мероприятии обсуждали качество интернет-услуг и возможности их предоставления.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4858
Re: В 33 селах Костанайской области до сих пор вообще нет...
Отправлено: 07.10.23 - 13:37
#1
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Цитата://ТОО Билайн и группой компаний «Казтелеком» (куда входят Altel и Tele-2).//

Аффилированные предприятия с кем то из руководства области ??? Или конфликт интересов ??
Просто так НИЧЕГО не быаает.
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