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30 сентября в Костанае закончился цикл забегов на президентскую милю, стартовавший еще в мае. 10 забегов проводились с неумолимой четкостью, строго по плану. И помешать им не смогли ни жаркие дни, ни ветры, ни дожди. Медленно, но верно росло число участников, причем в широком возрастном диапазоне. На дистанции велись частные острые поединки, они привлекали зрителей-болельщиков и украшали все зрелище.