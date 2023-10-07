saba: Спорить не буду, недоброжелатели меня очень волнуют. Я им высказал своё фи
Это вы ещё настоящих недоброжелателей не видели
Жительница Рудного разбила палисадник возле своего подъезда, посадив цветы и облагородив участок. Однако накануне к ней домой пришли представители департамента по управлению земельными ресурсами Костанайской области и велели все убрать, а также выписали ей штраф на сумму свыше 250 тысяч тенге. "Было обращение к нам от физического лица о нарушении норм земельного законодательства путем установления палисадника и посадки растений, цветов. На основании этого была инициирована проверка. Инспектор выехал на участок, установил факт нарушения.
Skeptic: Когда у людей шоры на глазах, они "видят" только то, что им позволяют видеть. В итоге у них складывается "удобная" для них, простая картинка мира.
согласен вам сказали что украина сама себя бомбит вам удобно в это верить вам сказали что украинцы сплошь нацисты все , зачем думать-анализировать причины войны вам удобно считать как сказал кремль против власти переть вам страшно а чтобы не считать себя говном приходится уверять себя в том то что они говорят-это правда причем вам такую уже несуственую чушь на уши вешают но вы упорно верите) Цитата:
maxsaf: Не важно. Они сделают собственный выбор, а не навязанный.
как это? ты им навязал переезд в канаду в итоге они будут учить английский-язык страны проживания хотят они это или не хотят захотят русским пользоваться в социуме им твое государство по губам даст нефиг! тут английский сэр главный либо говори по английский либо выметайся мигрант не навязанный выбор? ну да ну да_)) Цитата:
maxsaf: Законопроект о СМИ предусматривает увеличение доли государственного языка на телевидении и радио с 50% до 70%", — заявила министр культуры Аида Балаева.
доля казахоязычного населения увеличивается русскоязычные сокращаются зачем вещать на русском в стране где люди его не понимают при этом че там токаев про создание содействия русскому языку говорил? приведи ссылочку Цитата:
Карачун: напрасно вы так предвзяты
не предвзят могу выделить плюсы к примеру по мне российский общепит в целом вкуснее нашего столовые и кафетерии но что касается-колбас, молочки, алкоголя, кондитерки в разы лучше наша продукция либо белорусская
abaika95: все, зачем думать-анализировать причины войны...
Зачем сказочным патриотам думать и анализировать? Ниже по ссылке, на днях смотрел интервью с Д. Дёмушкиным. На мой взгляд, в основном всё правильно говорит. Ранее отмечал, что в противостоянии победят те, у кого будет больше ресурсов. Украине помогают более 50 стран и действительно о демилитаризации уже речь не идёт, Запад и США не устанут и.т.д.
abaika95: доля казахоязычного населения увеличивается русскоязычные сокращаются
Об этом, что число русскоязычных граждан сокращается, ранее неоднократно отмечал, приводил статистику. Всё равно отдельные сказочные патриоты не могут понять, не вникают в суть и причины сокращения численности. Процитирую самого себя:
Кайрат стайер: Предполагаю, что в основном учиться в Россию едут абитуриенты окончившие школы на русском языке обучения не зависимо от национальной принадлежности, при этом преимущественно славяни. Получается, что почти половина выпускников ежегодно уезжают и обучаются за границей у северных соседей, другая половина остаётся в РК, у части из них нет возможности обучатся за рубежом или не могут получит грант на бесплатное обучение.
Исходя из изложенного следует, что из 136000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%. В настоявшее время соседи нуждаются в различных мигрантах, по данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня. При этом, у нас гарантирована свобода выбора дошкольного, среднего, средне-специального и ВУЗ-а, принятие соответствующего решения остается за родителями, они сами решают в какое заведение отдать своих детей, на казахском или на русском языке воспитания и обучения. Да соглашусь, что уровень образования в РФ лучше чем у нас, но в мировом масштабе нет, так в рейтинге 100 лучших ВУЗ-ов только МГУ им. Ломоносова на 95 месте, впереди планеты американские, европейские и развивающие азиатские страны и.т.д. Поэтому мы направляем своих лучших выпускников в лучшие ВУЗ-ы мира по различным государственным программам, в том числе "Болашақ", вместе с тем, отдельные выпускники были уличены в коррупции, но это единицы.
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