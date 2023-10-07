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≡ Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47698
Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
Отправлено: 07.10.23 - 11:04
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24-летний фотограф и путешественник Артем КОРНИЕНКО родился и вырос в Костанае. Сейчас вместе с семьей живет в Великобритании, а именно в Шотландии, в городке Cowdenbeath (на русском звучит как Кауденбиф - «НГ»). Об особенностях этой страны и о том, как детские мечты привели его к реальным путешествиям по всему миру, Артем рассказал «НГ».
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19864
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:04
#1
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[video]К моему сожалению, так как я гражданин Казахстана, стран, куда можно поехать, не так много[/video]
Интересно, почему?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1299
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:08
#2
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В Шотландию забрал,да с тремя детьми.. Чудеса да и только :lol:
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
535
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:26
#3
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Красиво. Человек всю жизнь мечтал путешествовать пешком по странам, а оказался на острове с казахстанским паспортом - беда…
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31787
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:29
#4
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Цитата:
Если у вас слабый английский и вы пока не подтвердили свой диплом, вас возьмут на фабрики, фермы, в отели, в сферу обслуживания людей с физическими или умственными особенностями, - рассказал Артем. - 


Не понял, если не знаешь госязыка, тебя берут как умственно отсталого на работу?
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31787
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:32
#5
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Цитата:
Каждый раз, когда еду в путешествие, планирую его заранее, бывает, даже за полгода, но, к счастью, невозможно все предусмотреть, - признается Артем. -


Классно же, жить за счет родителей, путешествовать, фотографировать..
Эх..
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