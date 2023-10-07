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Если у вас слабый английский и вы пока не подтвердили свой диплом, вас возьмут на фабрики, фермы, в отели, в сферу обслуживания людей с физическими или умственными особенностями, - рассказал Артем. -

Цитата:Не понял, если не знаешь госязыка, тебя берут как умственно отсталого на работу?