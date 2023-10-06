Отправлено: - 15:57

юля елиссева:

В Рудном ССГПО могло бы выдвинуть своего кандидата и он бы наверняка победил.

Цитата:Ну Машкевичу, который пинает двери как говорится президентские, держать какого то депутатишку, который не имеет право голоса, не с руки..