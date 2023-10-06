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≡ "Никто не имеет права требовать подписаться на газету. Так и скажите!" - аким Костанайской области ответил на вопрос сельчанина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47697
"Никто не имеет права требовать подписаться на газету. Так и скажите!" - аким Костанайской области ответил на вопрос сельчанина
Отправлено: 06.10.23 - 15:07
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- Никаких требований к подписке нет. Поэтому не подписывайтесь! Никто не имеет право требовать, - сказал Кумар Аксакалов. - Областной акимат не требует подписываться на те или иные газеты. И если вам так скажут, вы так им и ответьте.
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
125
Re: "Никто не имеет права требовать подписаться на газету....
Отправлено: 06.10.23 - 15:07
#1
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Главные редакторы газет Костанайские новости, Наш Костанай и др, навязываемые учителям, врачам и др. бюджетникам, изданий нервно вздрогнули, тяжело вздохнули и впали в депрессию :lol: Кончилась халява
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4856
Re: "Никто не имеет права требовать подписаться на газету....
Отправлено: 06.10.23 - 17:19
#2
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Цитата:
Хозяин:
Кончилась халява


Блажен, кто верует!!

Власть, по крайней мере, наша казахская -думает одно; говорит- другое; делает- третье.
По поводу подписки - это идёт с незапамятных советских времён, и такое же положение и сейчас.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
552
Re: "Никто не имеет права требовать подписаться на газету....
Отправлено: 06.10.23 - 18:46
#3
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Цитата:
ACROS:

....не знаю может в вашем союзе заставляли подписываться у нас такого не бУло,отец сам что хотел та и выписывал,дефицит был журналов За рулём,Советский экран и.т.д.В других бывшего не слышно о принуждению,только у нас и это не первый случай.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
259
Re: "Никто не имеет права требовать подписаться на газету....
Отправлено: 07.10.23 - 07:26
#4
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Цитата:
Один раз в полугодие или в год с нас требуют подписку

Источник:

а вы раз, и подписались!
коли нет у вас чувства человеческого достоинства, коли вы так радостно пресмыкаетесь перед начальством, то чего же вы жалуетесь вышестоящему начальству? выписывайте газетки, их содержание как раз соответствует подписываемой аудитории.
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