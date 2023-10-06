Отправлено: - 18:46

ACROS:



Цитата:....не знаю может в вашем союзе заставляли подписываться у нас такого не бУло,отец сам что хотел та и выписывал,дефицит был журналов За рулём,Советский экран и.т.д.В других бывшего не слышно о принуждению,только у нас и это не первый случай.