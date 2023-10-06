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"Никто не имеет права требовать подписаться на газету. Так и скажите!" - аким Костанайской области ответил на вопрос сельчанина
"Никто не имеет права требовать подписаться на газету. Так и скажите!" - аким Костанайской области ответил на вопрос сельчанина
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