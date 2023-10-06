saba: Ну побомбили там немножко, ну поубивали пару сотен тысяч украинцев, ну пожгли пару городов и несколько десятков сёл. подумаешь!!! Сами виноваты, зачем сопротивляться святым войскам. которые несут свободу от нацизма
Ну ты посмотри, ещё сегодня кто то писал про мораль, какие то границы. А тут такой шедевр. И куда всё снесло, мораль и совесть?
миллион чушей напридумывали миллион отмазок миллион вбросов вкинули для тупых которые этому верят как с тем боингом часть пациентов тут несло чушь что самолет был набит трупами а сбили его украинские истребители боже и мы еще удивляемся от чего самые радикальные движения антиваксеров во время ковида возникали в россии
потому что что? правильно..... советское гуманитарное образование люди с советским образованием сначала банки заряжали перед теликом потом в секты вписывались потом бабки в ммм несли и как итог выбрали себе новым божком-коррупционера путина который как тот кашпировский и мавроди вместе взятый на**л им в уши величия а они и поверили
дети их теперь в рефрижераторах каждый день домой едут ирония судьбы
Так границы перешёл не я , а тот кто это сделал. И ничьих детей я не приплетал. а что не так со стороны этики и морали? Назвать агрессора агрессором, убийцу убийцей, в общем всё назвать своими именами никакой морали не противоречит
Жонглирование словами, по другому Ваши слова понять невозможно. Ну не понимают просто все, что именно так надо было поступить в феврале 22 года? Так что ли? Ну так да, я не понимаю почему война?Для чего всё это? Такой вот я непонятливый.
saba: надо было поступить в феврале 22 года? Так что ли? Ну так да, я не понимаю почему война?Для чего всё это? Такой вот я непонятливый.
Ах Саба, да расходимся мы во мнениях, но это не повод для провокаций и ссор. Вы просто увидели агрессию - имеете право. А я увидел защиту стратегически важных территорий, как следствие на переворот и свержение легитимно избранной власти. И как логический ответ России на размещение иностранных военных баз на территории Украины, хотя она не была в НАТО. Ну и как следствие - предотвращение вполне возможных военных действий на мирно- перенятом Крыме.
ПС - да кстати год-два до всех событий 2013-2014-го годов были события по саботированию транспортировки газа через Украину. Там они (Украина) такой цирк устроили, решив надавить на Россию. И думая, что они пуп земли, что действительно, можно было поверить, что это Россия виновата. То что газ в Европу не поступает.
Когда у людей шоры на глазах, они "видят" только то, что им позволяют видеть. В итоге у них складывается "удобная" для них, простая картинка мира. Любая информация, которая не укладывается в эту картинку легко отвергается, как "пропаганда Кремля". Потому не надо её анализировать, выводы делать... Таким людям невозможно что-то объяснить. Ибо это ломает их примитивное, разрешённое им восприятие мира. Пока они сами своими глазами не увидят правду, им никто и ничем помочь не может.
да, именно он. напрасно вы так предвзяты. есть там и приличный продукт. возможно очень немного, но есть. все-таки он делается из растений более сложных в культивировании чем картофель и пшеница. а факт того, что часть граждан россии, имеющих одним из достоинств пристрастие к алкоголю, из близлежащих к казахстану регионов предпочитают казахстанский продукт мне известен. действительно, в отношении удовлетворения их скромных запросов наши водка и так называемый коньяк очень сильно конкурентноспособны по параметру цена-качество.
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