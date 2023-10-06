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«Почему мы идем на дома?» - В Костанае депутаты, общественники и операторы сотовой связи обсуждали проблемы с интернетом
«Почему мы идем на дома?» - В Костанае депутаты, общественники и операторы сотовой связи обсуждали проблемы с интернетом
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