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≡ «Почему мы идем на дома?» - В Костанае депутаты, общественники и операторы сотовой связи обсуждали проблемы с интернетом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47697
«Почему мы идем на дома?» - В Костанае депутаты, общественники и операторы сотовой связи обсуждали проблемы с интернетом
Отправлено: 06.10.23 - 19:35
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Встреча состоялась сегодня, 6 октября. Поводом для нее стала парадоксальная ситуация: быстрого и надежного интернета хотят все, но жители областного центра нередко категорически против установки базовых станций на многоэтажных домах.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9563
Re: «Почему мы идем на дома?» - В Костанае депутаты,...
Отправлено: 06.10.23 - 19:35
#1
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Может на стадии продаж ,в договор внести пункт,что в этом доме будет установлена станция,хочешь купить квартиру в этом доме подписывайся сразу что не против.
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31783
Re: «Почему мы идем на дома?» - В Костанае депутаты,...
Отправлено: 06.10.23 - 21:55
#2
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Цитата:
Арай, Мереке, Керемет - планируется внести изменения, предусматривающие участки для базовых станций


Хех..
Еще не поделили шкуры как говорится, выгнанных граждан со своих земель, а уже продают их каким то торгашам..
Это вообще как?
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
156
Re: «Почему мы идем на дома?» - В Костанае депутаты,...
Отправлено: 06.10.23 - 22:44
#3
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"Шкуры выгнанных граждан" в золотой фонд цитат НГ :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
552
Re: «Почему мы идем на дома?» - В Костанае депутаты,...
Отправлено: 06.10.23 - 23:43
#4
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Цитата:
ОГПУ:
"Шкуры выгнанных граждан" в золотой фонд цитат НГ

.....виртуоз,да чё в фонд НГ бери больше в какую нибуть книженцию...
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