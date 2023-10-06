Отправлено: - 22:42

saba:

надо было поступить в феврале 22 года? Так что ли? Ну так да, я не понимаю почему война?Для чего всё это? Такой вот я непонятливый.

[Исправлено: Эл-починно, 06.10.2023 - 23:05]

Цитата:Ах Саба, да расходимся мы во мнениях, но это не повод для провокаций и ссор. Вы просто увидели агрессию - имеете право. А я увидел защиту стратегически важных территорий, как следствие на переворот и свержение легитимно избранной власти. И как логический ответ России на размещение иностранных военных баз на территории Украины, хотя она не была в НАТО. Ну и как следствие - предотвращение вполне возможных военных действий на мирно- перенятом Крыме.ПС - да кстати год-два до всех событий 2013-2014-го годов были события по саботированию транспортировки газа через Украину. Там они (Украина) такой цирк устроили, решив надавить на Россию. И думая, что они пуп земли, что действительно, можно было поверить, что это Россия виновата. То что газ в Европу не поступает.