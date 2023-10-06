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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:20
#10846
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Цитата:
Эл-починно:
У меня?

А как же истинное понимание вопроса, что произошло в феврале 2022 года, которого по Вашим словам у меня напрочь нет?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:22
#10847
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Цитата:
saba:
Ну побомбили там немножко, ну поубивали пару сотен тысяч украинцев, ну пожгли пару городов и несколько десятков сёл. подумаешь!!! Сами виноваты, зачем сопротивляться святым войскам. которые несут свободу от нацизма

Ну ты посмотри, ещё сегодня кто то писал про мораль, какие то границы. А тут такой шедевр. И куда всё снесло, мораль и совесть? :-(
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14157
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:25
#10848
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миллион чушей напридумывали
миллион отмазок
миллион вбросов вкинули для тупых которые этому верят
как с тем боингом
часть пациентов тут несло чушь что самолет был набит трупами а сбили его украинские истребители
боже и мы еще удивляемся от чего самые радикальные движения антиваксеров во время ковида возникали в россии

потому что что? правильно.....
советское гуманитарное образование
люди с советским образованием сначала банки заряжали перед теликом
потом в секты вписывались
потом бабки в ммм несли
и как итог выбрали себе новым божком-коррупционера путина который как тот кашпировский и мавроди вместе взятый на**л им в уши величия а они и поверили

дети их теперь в рефрижераторах каждый день домой едут
ирония судьбы
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:26
#10849
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Цитата:
saba:
А как же истинное понимание вопроса, что произошло в феврале 2022 года, которого по Вашим словам у меня напрочь нет?

Во первых, про истинное , я ни слова не сказал, сами себе придумали. А во вторых, я про вас там и слова не сказал, речь была про непонимание. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 06.10.2023 - 22:29]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:29
#10850
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Цитата:
Эл-починно:
какие то границы.

Так границы перешёл не я , а тот кто это сделал. И ничьих детей я не приплетал. а что не так со стороны этики и морали? Назвать агрессора агрессором, убийцу убийцей, в общем всё назвать своими именами никакой морали не противоречит
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8594
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:29
#10851
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:33
#10852
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Цитата:
Эл-починно:
непонимание

Жонглирование словами, по другому Ваши слова понять невозможно. Ну не понимают просто все, что именно так надо было поступить в феврале 22 года? Так что ли? Ну так да, я не понимаю почему война?Для чего всё это? Такой вот я непонятливый.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:34
#10853
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Цитата:
saba:
Назвать агрессора агрессором, убийцу убийцей,

В праве только суд. остальное всё самосуд, что также является преступлением и преследуется законом.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8594
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:35
#10854
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:41
#10855
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Цитата:
Эл-починно:
остальное всё самосуд,

Когда преступление происходит у тебя на глазах, тоже не вправе сказать? Да и вообще уголовное право в данном случае отдыхает.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 22:42
#10856
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Цитата:
saba:
надо было поступить в феврале 22 года? Так что ли? Ну так да, я не понимаю почему война?Для чего всё это? Такой вот я непонятливый.

Ах Саба, да расходимся мы во мнениях, но это не повод для провокаций и ссор. Вы просто увидели агрессию - имеете право. А я увидел защиту стратегически важных территорий, как следствие на переворот и свержение легитимно избранной власти. И как логический ответ России на размещение иностранных военных баз на территории Украины, хотя она не была в НАТО. Ну и как следствие - предотвращение вполне возможных военных действий на мирно- перенятом Крыме.

ПС - да кстати год-два до всех событий 2013-2014-го годов были события по саботированию транспортировки газа через Украину. Там они (Украина) такой цирк устроили, решив надавить на Россию. И думая, что они пуп земли, что действительно, можно было поверить, что это Россия виновата. То что газ в Европу не поступает. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 06.10.2023 - 23:05]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1054
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 23:05
#10857
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Когда у людей шоры на глазах, они "видят" только то, что им позволяют видеть.
В итоге у них складывается "удобная" для них, простая картинка мира.
Любая информация, которая не укладывается в эту картинку легко отвергается, как "пропаганда Кремля". Потому не надо её анализировать, выводы делать...
Таким людям невозможно что-то объяснить. Ибо это ломает их примитивное, разрешённое им восприятие мира.
Пока они сами своими глазами не увидят правду, им никто и ничем помочь не может.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 23:35
#10858
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Цитата:
abaika95:
российский коньяк?

да, именно он.
напрасно вы так предвзяты. есть там и приличный продукт. возможно очень немного, но есть. все-таки он делается из растений более сложных в культивировании чем картофель и пшеница.
а факт того, что часть граждан россии, имеющих одним из достоинств пристрастие к алкоголю, из близлежащих к казахстану регионов предпочитают казахстанский продукт мне известен. действительно, в отношении удовлетворения их скромных запросов наши водка и так называемый коньяк очень сильно конкурентноспособны по параметру цена-качество.
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