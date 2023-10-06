Отправлено: - 20:41

таноми52:

Но ещё большее "фу", когда пользователь, ради своей дешёвой популярности публикует информацию и фото своих родных на местном форуме! Зачем ему эта популярность?

Цитата:Согласен. Сам выставляет во всяких неприглядных статусах ради миллиона просмотров, а потом ноет.