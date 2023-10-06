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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1053
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:35
#10816
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...
ВСУ опубликовали ролик, как в Буче таскали тела и раскладывали их на дорогах для создания "правильной" картинки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2491
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:38
#10817
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Цитата:
Skeptic:

Так они всё таки реально шевелились? Вот и весь казуз кнактус. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:38
#10818
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Цитата:
maxsaf:
Он сам своего ребенка первый

Это вот опять из 5 класса, когда хулиган оправдывается:" А он сам первый начал, косо на меня посмотрел"
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19859
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:41
#10819
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Цитата:
таноми52:
Но ещё большее "фу", когда пользователь, ради своей дешёвой популярности публикует информацию и фото своих родных на местном форуме! Зачем ему эта популярность?

Согласен. Сам выставляет во всяких неприглядных статусах ради миллиона просмотров, а потом ноет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19859
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:42
#10820
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Цитата:
saba:
Это вот опять из 5 класса, когда хулиган оправдывается:" А он сам первый начал, косо на меня посмотрел"

Так же и Украина с Россией сейчас спорят, с чего конфликт начался. Вот тебе и пятый класс...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:43
#10821
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Цитата:
Эл-починно:
то что вижу, то и пою

Ну как то трудно не заметить передвижение через границы такой группировки войск, потому и пою. Да и в традициях у нас это веками заложено. А у Вас как? Если главный сказал это не гора ,а это равнина, будем карабкаться дальше вверх, считая что идём по степи?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2491
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:47
#10822
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Цитата:
saba:
Ну как то трудно не заметить передвижение через границы такой группировки войск,

Осталось только, так же не трудно определить причинно-следственную составляющую.
Предлагаю так же всё ещё с августа 2008-го года начать. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19859
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:57
#10823
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Цитата:
Эл-починно:
Предлагаю так же всё ещё с августа 2008-го года начать.

Тоже пятый класс - кто первый начал...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:00
#10824
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Цитата:
Эл-починно:
так же не трудно

Это опять теория заговора, что весь мир против России? Как тогда уже после 2008 года, дали провести РФ Олимпиаду в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, даже невзирая на аннексию Крыма? Как то все очень снисходительно относились к "Enfant terrible"мировой политики. И только крупномасштабная экспансия против суверенного государства заставило западный мир принять какие то меры. Про Донбасс и про 9 лет можно не упоминать уже даже в России не работает. При огромных пустующих территориях России при огромном желании помочь дончанам, вполне можно было за половину тех денег , которые были потрачены на войну отстроить несколько процветающих мегаполисов , да заодно демографию поправить, не начиная при этом войны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19859
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:09
#10825
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Цитата:
saba:
России при огромном желании помочь дончанам, вполне можно было за половину тех денег , которые были потрачены на войну отстроить несколько процветающих мегаполисов , да заодно демографию поправить, не начиная при этом войны.

Классно вы придумали. Пусть заодно и северу Казахстана помогут, города построят, дороги. :lol:
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:40
#10826
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:41
#10827
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Цитата:
maxsaf:
города построят, дороги

Чума на оба ваших дома! Сначала разрушить как в Мариуполе потом отстраивать? Такую помощь заберите себе в Канаду. Через Чукотку Россия от вас не так и далеко
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:43
#10828
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:47
#10829
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19859
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:49
#10830
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