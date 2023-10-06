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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1053
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:35
...
ВСУ опубликовали ролик, как в Буче таскали тела и раскладывали их на дорогах для создания "правильной" картинки.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:38
Цитата:
Так они всё таки реально шевелились? Вот и весь казуз кнактус.
Skeptic:
Так они всё таки реально шевелились? Вот и весь казуз кнактус.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:38
Цитата:
Это вот опять из 5 класса, когда хулиган оправдывается:" А он сам первый начал, косо на меня посмотрел"
maxsaf:
Он сам своего ребенка первый
Он сам своего ребенка первый
Это вот опять из 5 класса, когда хулиган оправдывается:" А он сам первый начал, косо на меня посмотрел"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:41
Цитата:
Согласен. Сам выставляет во всяких неприглядных статусах ради миллиона просмотров, а потом ноет.
таноми52:
Но ещё большее "фу", когда пользователь, ради своей дешёвой популярности публикует информацию и фото своих родных на местном форуме! Зачем ему эта популярность?
Но ещё большее "фу", когда пользователь, ради своей дешёвой популярности публикует информацию и фото своих родных на местном форуме! Зачем ему эта популярность?
Согласен. Сам выставляет во всяких неприглядных статусах ради миллиона просмотров, а потом ноет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:42
Цитата:
Так же и Украина с Россией сейчас спорят, с чего конфликт начался. Вот тебе и пятый класс...
saba:
Это вот опять из 5 класса, когда хулиган оправдывается:" А он сам первый начал, косо на меня посмотрел"
Это вот опять из 5 класса, когда хулиган оправдывается:" А он сам первый начал, косо на меня посмотрел"
Так же и Украина с Россией сейчас спорят, с чего конфликт начался. Вот тебе и пятый класс...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:43
Цитата:
Ну как то трудно не заметить передвижение через границы такой группировки войск, потому и пою. Да и в традициях у нас это веками заложено. А у Вас как? Если главный сказал это не гора ,а это равнина, будем карабкаться дальше вверх, считая что идём по степи?
Эл-починно:
то что вижу, то и пою
то что вижу, то и пою
Ну как то трудно не заметить передвижение через границы такой группировки войск, потому и пою. Да и в традициях у нас это веками заложено. А у Вас как? Если главный сказал это не гора ,а это равнина, будем карабкаться дальше вверх, считая что идём по степи?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:47
Цитата:
Осталось только, так же не трудно определить причинно-следственную составляющую.
Предлагаю так же всё ещё с августа 2008-го года начать.
saba:
Ну как то трудно не заметить передвижение через границы такой группировки войск,
Ну как то трудно не заметить передвижение через границы такой группировки войск,
Осталось только, так же не трудно определить причинно-следственную составляющую.
Предлагаю так же всё ещё с августа 2008-го года начать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:57
Цитата:
Тоже пятый класс - кто первый начал...
Эл-починно:
Предлагаю так же всё ещё с августа 2008-го года начать.
Предлагаю так же всё ещё с августа 2008-го года начать.
Тоже пятый класс - кто первый начал...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:00
Цитата:
Это опять теория заговора, что весь мир против России? Как тогда уже после 2008 года, дали провести РФ Олимпиаду в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, даже невзирая на аннексию Крыма? Как то все очень снисходительно относились к "Enfant terrible"мировой политики. И только крупномасштабная экспансия против суверенного государства заставило западный мир принять какие то меры. Про Донбасс и про 9 лет можно не упоминать уже даже в России не работает. При огромных пустующих территориях России при огромном желании помочь дончанам, вполне можно было за половину тех денег , которые были потрачены на войну отстроить несколько процветающих мегаполисов , да заодно демографию поправить, не начиная при этом войны.
Эл-починно:
так же не трудно
так же не трудно
Это опять теория заговора, что весь мир против России? Как тогда уже после 2008 года, дали провести РФ Олимпиаду в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, даже невзирая на аннексию Крыма? Как то все очень снисходительно относились к "Enfant terrible"мировой политики. И только крупномасштабная экспансия против суверенного государства заставило западный мир принять какие то меры. Про Донбасс и про 9 лет можно не упоминать уже даже в России не работает. При огромных пустующих территориях России при огромном желании помочь дончанам, вполне можно было за половину тех денег , которые были потрачены на войну отстроить несколько процветающих мегаполисов , да заодно демографию поправить, не начиная при этом войны.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:09
Цитата:
Классно вы придумали. Пусть заодно и северу Казахстана помогут, города построят, дороги.
saba:
России при огромном желании помочь дончанам, вполне можно было за половину тех денег , которые были потрачены на войну отстроить несколько процветающих мегаполисов , да заодно демографию поправить, не начиная при этом войны.
России при огромном желании помочь дончанам, вполне можно было за половину тех денег , которые были потрачены на войну отстроить несколько процветающих мегаполисов , да заодно демографию поправить, не начиная при этом войны.
Классно вы придумали. Пусть заодно и северу Казахстана помогут, города построят, дороги.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:40
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:41
Цитата:
Чума на оба ваших дома! Сначала разрушить как в Мариуполе потом отстраивать? Такую помощь заберите себе в Канаду. Через Чукотку Россия от вас не так и далеко
maxsaf:
города построят, дороги
города построят, дороги
Чума на оба ваших дома! Сначала разрушить как в Мариуполе потом отстраивать? Такую помощь заберите себе в Канаду. Через Чукотку Россия от вас не так и далеко
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:43
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:47
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 21:49
Комментарий проходит проверку.
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