Отправлено: - 19:54

saba:

Ну зачем же обижаться,

saba:

А если недоброжелателям пофиг и они переходят какие то рамки. то это в минус самим недоброжелателям. не так?

Цитата:обижаюсь я только на родных и близкихЦитата:Я говорю о том, что 111-й, подставляя сына (появлению которого мы на форуме радовались, искренне поздравляли), плевал на его безопасность, а Вас почему-то волнует вопрос о недоброжелателяхЭто к месту?