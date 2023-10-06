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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 721 из 721«1...719720721
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 19:47
#10801
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Цитата:
таноми52:
закончить её в максимально короткие сроки

Быстренько наказать Украину? По какому праву? По праву сильного или по праву "старшего брата". Двинуть больше 200000 человек живой силы, танки, авиацию, артиллерию и надеяться при этом на минимальные потери? Так разве бывает? Да даже на учениях при передвижениях такой массы войск потери неизбежны или это была надежда, что украинские войска, как войска Саддама Хуссейна сложат лапки и сразу сдадутся?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 19:48
#10802
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Цитата:
таноми52:
поэтому и используем это "имя

Ну это конечно разрешаю.
Использовать его.
Это не фото сына, которое использовать стали и к месту и не к месту..
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 19:54
#10803
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Цитата:
saba:
Ну зачем же обижаться,


обижаюсь я только на родных и близких


Цитата:
saba:
А если недоброжелателям пофиг и они переходят какие то рамки. то это в минус самим недоброжелателям. не так?


Я говорю о том, что 111-й, подставляя сына (появлению которого мы на форуме радовались, искренне поздравляли), плевал на его безопасность, а Вас почему-то волнует вопрос о недоброжелателях
Это к месту?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 19:54
#10804
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Цитата:
Эл-починно:
. Два года, Россия напала?

Ну Вы прямо цитируете своего кумира. " Не мы напали". В очереди за цитатником Путина не стоите. Постойте, постойте, а кто это 24.02.2022 года пересёк своими войсковыми соединениями границу сопредельного государства, оснащенную не лёгким стрелковым оружием, а всем тяжёлым вооружением. Ну Путин сказал на Валдае не мы,значит не мы. И кто тут, что говорит об интеллекте? Ничего цитатник уже в печати,скоро можно будет вообще отдохнуть, не использовать такую не нужную вещь , как мозг.

[Исправлено: saba, 06.10.2023 - 19:55]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 19:58
#10805
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Цитата:
таноми52:
Вас почему-то волнует вопрос о недоброжелателях

Спорить не буду, недоброжелатели меня очень волнуют. Я им высказал своё фи, а про Марика я тоже написал немного завуалированно правда, что не понимаю тех блогеров, который каждый свой поход в туалет выкладывают в сеть во всех подробностях.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:00
#10806
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Цитата:
saba:
таноми52: закончить её в максимально короткие сроки

Быстренько наказать Украину? По какому праву?


Я ответила на поставленный абайкой вопрос?
Что в МОЕЙ позиции Вам непонятно?
НЕ собираюсь снова-да-ладом сказывать здесь сказку про белого бычка
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:03
#10807
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ВЕРЮ КЕДМИ!


КЕДМИ о третьей мировой войне и армии США, Путине, ядерном оружии и борьбе России за выживание
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:07
#10808
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Цитата:
таноми52:
Даже само слово Сопротивление

Французское Сопротивление такая большая и противоречивая тема, как и всё , что касается Второй мировой что вряд ли мы можем быть здесь экспертами, даже с помощью всемогущей Википедии. Что касается жизни белоэмигрантов,это большая трагедия в жизни и мы не вправе судить даже тех, кто примкнул к "врагу моего врага", разумеется если они не совершали военных преступлений. Не будем забывать, что вплоть до начала войны " фашизм" был одним из самых популярных политических течений в мире.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:07
#10809
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ВЕРЮ КЕДМИ


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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:09
#10810
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Цитата:
111:
У меня есть скрин кстати и ты лично это фото выложенное Гогой видел

Я фото видел, но я не знаю выкладывал ли его Гога, или просто продуюлировал ссылку на уже выложенное тобой фото. Ты все равно не поймёшь, в чем разница между "выложить фото" и "продублировать ссылку". Так чё тебе объяснять?
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:11
#10811
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Что-то непонятное.
Было написано, что видео удалено расширением
А потом опять появилось...
Недоумеваю :-x
:-)
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:12
#10812
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Цитата:
saba:
а про Марика я тоже написал немного завуалированно правда, что не понимаю тех блогеров, который каждый свой поход в туалет выкладывают в сеть во всех подробностях.

Я могу и не завуалированно сказать - не нужны тут на форуме дети сидящие на горшках. Они вырастут, а фотки неприглядные останутся. Зачем такое делать?
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:19
#10813
Комментарий проходит проверку.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2488
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 20:22
#10814
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Цитата:
saba:
Ну Вы прямо цитируете своего кумира

Не, я не верующий человек и кумиров у меня нет. Цитата:
saba:
скоро можно будет вообще отдохнуть, не использовать такую не нужную вещь , как мозг.

Я даже больше скажу, некоторые её (эту вещь)уже сегодня не используют. :lol:
Просто дважды два не в состоянии посчитать. До какого года весь мир пусть плохо. но дружил. Подскажу, до 2008-го. А вот с августа того же года что то пошло не так. Но так как каждый имеет своё видение и суждение, до и продолжать думаю не о чем. Хотя все мы видим чем всё закончилось, или вернее продолжается. Вот только кто виноват - некоторым и сегодня не понятно.

ПС - просто некоторым удобнее петь - то что вижу, то и пою. Традиция такая. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 06.10.2023 - 20:25]
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