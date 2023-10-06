Отправлено: - 17:23

таноми52:

И не поленился же скопировать, так презираемую им Вики!

таноми52:

А как тебе это:"До момента открытия Второго фронта общее количество партизан в «Сопротивлении» составляло, по данным историков, не более 20 — 25 тысяч человек. Из них около 3 тысяч — были советскими гражданами (бывшими военнопленными)"

таноми52:

Большинство населения было равнодушным или сотрудничало с режимом Виши».

таноми52:

Покопайся не только в г..., а и в истории, много нового узнаешь

Цитата:где я писал что презираю вики?пруф пожалуйста чтобы не прослыть....сами знаете кемЦитата:а где тут хоть слово про белэмигрантов?или у тебя военнопленные автоматом эмигранты?и да тоесть в лесах сражались 25 тысяч из них 3 тысячи советских бойцов (это и бежавшие из армянского и туркестанских легионов) но французы все ровно трусы сидевшие по домам? Цитата:ну как твои белэмигранты да?Цитата:покопался узналчто для тебя история сопротивления это говнофранцузские внутренние силы насчитывали 400–500 000 вооружённых бойцовдля франции это такой же повод для гордости как для белорусов их партизанское движениеа на оккупированных русских территориях такой массовости как в белоруссии не наблюдалосьпарадокспричем самый парадокс что даже в ссср не отрицали французское партизанское движение а всячески пропагандировали его в своих же энциклопедияхзато современные русские отмели французов как борцов с гитлеризмоммы! мы! мы такие ах***е всех победимши а остальные нам только мешали или снаряды подносилиамериканцы не помогли, англичане не воевалифранцузы трусы отсиделисьи только мы такие великие всех победили!!чушь собачьяа потом они еще удивляются откуда в мире такая русофобия возникаетможет поменьше пяткой в грудь себя надо бить унижая другие народы?