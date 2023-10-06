таноми52: И не поленился же скопировать, так презираемую им Вики!
где я писал что презираю вики? пруф пожалуйста чтобы не прослыть....сами знаете кемЦитата:
таноми52: А как тебе это:"До момента открытия Второго фронта общее количество партизан в «Сопротивлении» составляло, по данным историков, не более 20 — 25 тысяч человек. Из них около 3 тысяч — были советскими гражданами (бывшими военнопленными)"
а где тут хоть слово про белэмигрантов? или у тебя военнопленные автоматом эмигранты? и да тоесть в лесах сражались 25 тысяч из них 3 тысячи советских бойцов (это и бежавшие из армянского и туркестанских легионов) но французы все ровно трусы сидевшие по домам? Цитата:
таноми52: Большинство населения было равнодушным или сотрудничало с режимом Виши».
ну как твои белэмигранты да? Цитата:
таноми52: Покопайся не только в г..., а и в истории, много нового узнаешь
покопался узнал что для тебя история сопротивления это говно французские внутренние силы насчитывали 400–500 000 вооружённых бойцов для франции это такой же повод для гордости как для белорусов их партизанское движение а на оккупированных русских территориях такой массовости как в белоруссии не наблюдалось парадокс
причем самый парадокс что даже в ссср не отрицали французское партизанское движение а всячески пропагандировали его в своих же энциклопедиях зато современные русские отмели французов как борцов с гитлеризмом мы! мы! мы такие ах***е всех победимши а остальные нам только мешали или снаряды подносили американцы не помогли, англичане не воевали французы трусы отсиделись и только мы такие великие всех победили!! чушь собачья а потом они еще удивляются откуда в мире такая русофобия возникает может поменьше пяткой в грудь себя надо бить унижая другие народы?
😭 Тело мальчика достали из-под завалов в Харькове, завернутого в одеяло. Ребенок, вероятно, в момент ракетного удара еще спал.Предварительно, оккупанты ударили по Харькову «Искандерами». Ракеты летели баллистической траекторией
Гога: Ну а воспаленный мозг отца сам придумал оскорбления .
Ключевое слово ОТЦА!!! Вы представьте такую ситуацию, фото Вашей дочери или сына висит на доске почёта в школе, в открытом пространстве, а Вы находитесь в таком обществе, где принято презирать "ботанов" и кто то станет говорить:"Да что с ним говорить, у него даже дети такие..." Нельзя детей использовать в качестве аргумента в споре. Это моё твёрдое убеждение. И не мешало бы извиниться перед Отцом, а не писать здесь оправдания.
французы у них дома отсиделись пока ссср героически воевал......
когда Лондон стирали с лица земли,когда бомбили Югославию и Грецию в ссср в этом время люди кушали мороженое и делили захваченные территории прибалтики,буковины, Польши и Финляндии поэтому нече на других пенять
таноми52: подумать о последствиях подставы своего сына не способен
ну это примерно из той же серии"Не мы напали, они сами виноваты". Он это фото выставлял во "Всякой всячине", про цели этой ветки написал сразу на первой странице, почитайте , не поленитесь. А также ,если Вас не затруднит, мои посты про самоцензуру и про неэтичность использовать детей оппонента в споре. Или мы исходим из того, что в форуме возможно всё. лишь бы не противоречило правилам?
Ты презирал тех, кто её цитировал, извлекал из неё факты, противоречащие тебе, говоря, что Вики - не достоверный источник. Теперь сам ею активно пользуешься Что-то ты увлёкся сегодня, машешь направо и налево,аж брызги летят
Дежавю! Несколько лет назад у нас уже был разговор на эту тему, не хочется повторяться Даже само слово Сопротивление (Rèsistance) впервые использовано русскими эмигрантами Б.Вильде и А.Левицким в названии нелегально выходившей в Париже антифашистской газеты и почти сразу стало именем интернационального освободительного движения... И т.д. и т.п.
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