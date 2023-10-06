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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:23
#10771
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Цитата:
таноми52:
И не поленился же скопировать, так презираемую им Вики!

где я писал что презираю вики?
пруф пожалуйста чтобы не прослыть....сами знаете кемЦитата:
таноми52:
А как тебе это:"До момента открытия Второго фронта общее количество партизан в «Сопротивлении» составляло, по данным историков, не более 20 — 25 тысяч человек. Из них около 3 тысяч — были советскими гражданами (бывшими военнопленными)"

а где тут хоть слово про белэмигрантов?
или у тебя военнопленные автоматом эмигранты?
и да тоесть в лесах сражались 25 тысяч из них 3 тысячи советских бойцов (это и бежавшие из армянского и туркестанских легионов) но французы все ровно трусы сидевшие по домам? Цитата:
таноми52:
Большинство населения было равнодушным или сотрудничало с режимом Виши».

ну как твои белэмигранты да?
Цитата:
таноми52:
Покопайся не только в г..., а и в истории, много нового узнаешь

покопался узнал
что для тебя история сопротивления это говно
французские внутренние силы насчитывали 400–500 000 вооружённых бойцов
для франции это такой же повод для гордости как для белорусов их партизанское движение
а на оккупированных русских территориях такой массовости как в белоруссии не наблюдалось
парадокс

причем самый парадокс что даже в ссср не отрицали французское партизанское движение а всячески пропагандировали его в своих же энциклопедиях
зато современные русские отмели французов как борцов с гитлеризмом
мы! мы! мы такие ах***е всех победимши а остальные нам только мешали или снаряды подносили
американцы не помогли, англичане не воевали
французы трусы отсиделись
и только мы такие великие всех победили!!
чушь собачья
а потом они еще удивляются откуда в мире такая русофобия возникает
может поменьше пяткой в грудь себя надо бить унижая другие народы?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:25
#10772
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😭 Тело мальчика достали из-под завалов в Харькове, завернутого в одеяло. Ребенок, вероятно, в момент ракетного удара еще спал.Предварительно, оккупанты ударили по Харькову «Искандерами». Ракеты летели баллистической траекторией
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3015
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:26
#10773
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Цитата:
Гога:
Ну а воспаленный мозг отца сам придумал оскорбления .

Ключевое слово ОТЦА!!! Вы представьте такую ситуацию, фото Вашей дочери или сына висит на доске почёта в школе, в открытом пространстве, а Вы находитесь в таком обществе, где принято презирать "ботанов" и кто то станет говорить:"Да что с ним говорить, у него даже дети такие..." Нельзя детей использовать в качестве аргумента в споре. Это моё твёрдое убеждение. И не мешало бы извиниться перед Отцом, а не писать здесь оправдания.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:27
#10774
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:28
#10775
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Цитата:
таноми52: Не навязывать, а не уничтожать (к этому дело, тихой сапой, идёт) Ибо это РОДНОЙ язык для значительной части КАЗАХСТАНЦЕВ!
Цитата:
таноми52:
Ещё раз для извращающих высказывания на форуме: я где-то заявляла о запрете русского языка в Казахстане? Смотри выше!


все понятно
либо персонаж не знает русский язык
либо он прикидывается человеком, который якобы не понимает что несет

на вопрос где в казахстане запрещается русский язык что ровняется уничтожению персонаж ответить не смог и ударился в демагогию
Цитата:
таноми52:
Домысел или факт?

конкретно ты за текущую войну с Украиной которую в России обозвали СВО? че ходить вокруг до около

[Исправлено: Gljuk, 06.10.2023 - 17:54]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3015
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:29
#10776
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Цитата:
таноми52:
Домысел или факт?

Это мой вывод сделанный из Ваших выступлений здесь. Как его расценивать решайте сами, касается только войны, про остальное я в раздумьях, не могу определенно сказать
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:32
#10777
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Ради сына военного, стоило убить всех?


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:32
#10778
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французы у них дома отсиделись пока ссср героически воевал......

когда Лондон стирали с лица земли,когда бомбили Югославию и Грецию в ссср в этом время люди кушали мороженое и делили захваченные территории прибалтики,буковины, Польши и Финляндии
поэтому нече на других пенять

[Исправлено: Gljuk, 06.10.2023 - 17:54]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:36
#10779
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окончание советской киноэпопеи "освобождение"




таноми рекомендуется смотреть с 1 час:10 минуты
в россии сейчас так не смогут
мы! мы мы мы только пострадали а остальные так нещитово
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3015
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:36
#10780
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Цитата:
таноми52:
подумать о последствиях подставы своего сына не способен

ну это примерно из той же серии"Не мы напали, они сами виноваты". Он это фото выставлял во "Всякой всячине", про цели этой ветки написал сразу на первой странице, почитайте , не поленитесь. А также ,если Вас не затруднит, мои посты про самоцензуру и про неэтичность использовать детей оппонента в споре. Или мы исходим из того, что в форуме возможно всё. лишь бы не противоречило правилам?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:41
#10781
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Как говорится, без комментариев..


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:44
#10782
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Цитата:
abaika95:
где я писал что презираю вики?


Ты презирал тех, кто её цитировал, извлекал из неё факты, противоречащие тебе, говоря, что Вики - не достоверный источник.
Теперь сам ею активно пользуешься
Что-то ты увлёкся сегодня, машешь направо и налево,аж брызги летят:-x
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 17:47
#10783
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Цитата:
saba:
Он это фото выставлял во "Всякой всячине", про цели этой ветки написал сразу на первой странице, почитайте , не поленитесь.


Саба, похоже Вы - вариант 111-го: до Вас не доходит, что недоброжелателям по фиг, что он там написал
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 18:04
#10784
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Цитата:
abaika95:
а где тут хоть слово про белэмигрантов?


Дежавю!
Несколько лет назад у нас уже был разговор на эту тему, не хочется повторяться
Даже само слово Сопротивление (Rèsistance) впервые использовано русскими эмигрантами Б.Вильде и А.Левицким в названии нелегально выходившей в Париже антифашистской газеты и почти сразу стало именем интернационального освободительного движения...
И т.д. и т.п.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 18:06
#10785
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Цитата:
saba:
Это мой вывод сделанный из Ваших выступлений здесь.


Ну, выводы здесь горазды делать 111-й и абайка, видимо Вы примкнули к ним
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