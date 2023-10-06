Отправлено: - 16:46

Гога:

В общем, все это похоже на ситуацию с Краматорском, Константиновкой, ну и всеми остальными "подставами" Зеленского. Убивать мирных людей ради пиара, ради денег - давно стало нормой для киевского режима. И с каждым разом эти постановки становятся все более грязными и кровавыми.

Цитата:украина бомбит сама себя-понятно ничего новогочто еще могли написать российские пропагандоныглавное там где надо они пишут что били именно по скоплению вражеских сил типа той пиццерии в одессе и кафе в киевемол там наемнки что то праздновали и ударили мы! гордимся!а как в других не удобных случаях так это всу отбомбились сами по себе)))нет тут именно что ожидали что на поминках будут бойцы всу поэтому россия ударила по кафеесли бы там были солдаты российские пропагагдоны бы сейчас вещали о том как удачно они подловили украинских военных в одном местено нет, в этот раз не повезлопогибших больше женщин и стариков поэтому в ход идет аргумент "украина бомбит сама себя!! а наши ракеты летят вообще в океан"))