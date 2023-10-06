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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:20
#10741
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Цитата:
abaika95:
начнись в казахстане заварушка

----Да не дай бог !Цитата:
abaika95:
сейчас они активно выступают за войну россии против украины

----Кто выступает здесь на форуме ?? Только один смакует , из местных .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:20
#10742
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Цитата:
abaika95:
в казахстане запрещаются школы, дет сады, сми, вещание, выступления на русском языке? на улице за разговор на русском бьют и выдворяют из страны?


Это случится, если все трусливо будут позволять топтать свой родной язык!
Как говорится, курочка по зёрнышку клюёт..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:24
#10743
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россия ударила по кафе где проходили поминки военного
наверняка ожидалось что на этих поминках будут сослуживцы военного которых россия видимо хотела накрыть одним ударом
поэтому ракета летела прямо в кафе
но судя по фотографиям трупов из кафе в основном это женщины и старики видимо жители деревни

ошибочка у россии вышла
хотели на шару как всегда ударить по мирному объекту выдав потом его за место где ночевали-тусовались или жили иностранные наемники (как с той пиццерией в одессе) а тут бац и не получилось

теперь по новой виток агрессии начнется и поддержки от мира
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:24
#10744
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Цитата:
abaika95:
я конечно понимаю что вы насмотрелись современные российские фильмы где благородный ссовцев жмет руку советскому танкисту и это подается как уважение


Какая чушь!
Сколько слов, и всё не по делу!
Что ты можешь понимать, что ты можешь знать обо мне?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:25
#10745
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Цитата:
таноми52:
Это случится, если все трусливо будут позволять топтать свой родной язык!

еще раз для плохослышаших и плохо видящих
где в казахстане запрещается русский язык?
хоть одну сферу назови
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:25
#10746
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Цитата:
111:
чтобы оскорбить того или иного человека

---Где там было оскорбление человека ? Всего лишь было сказано , что вместо себя пошлет ребенка .И плакат . Ни одного плохого слова в адрес ребенка не было . Ну а воспаленный мозг отца сам придумал оскорбления .
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:26
#10747
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Цитата:
таноми52:
Что ты можешь понимать, что ты можешь знать обо мне?

судя по глупостям которые вы пишите тут то я знаю достаточно чтобы выставить вердикт-слабо развитый в интеллектуальном плане обыватель))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:32
#10748
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в прибалтике сразу с 1991 ввели экзамены на местные языки и историю
сдай и получишь паспорт
30 лет русские там живут как не граждане но экзамен упорно сдавать не хотят
и не уезжают в россию)))
так и живут как сопля в полете, ни туда ни сюда
гордость у них не позволяет изучить местные языки

так и сейчас нам пытаются навязать идею что русский язык в казахстане каким то образом ущемляется
на вопросы где именно? как то слышал такой стремный аргумент "а вот вывески на казахском это не ущемление русского языка???"
так и живем
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:33
#10749
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Цитата:
abaika95:
ошибочка у россии вышла

-----------------------------------------Итак, что же сегодня произошло в селе Гроза Купянского района? Однозначно сейчас можно сказать только то, что это самая массовая гибель мирных жителей за последнее время: 51 человек (еще семеро ранены).Украинские СМИ, естественно моментально опубликовали сотни постов о том, как "злые русские" специально ударили по центру села, где в тот момент находилось большое количество людей. Там на небольшом пятачке находится магазин и кафе, в котором по некоторым данным проходили поминки.Очень важно отметить, что еще сегодня утром появлялась неподтвержденная информация о возможной готовящейся провокации со стороны ВСУ в Харьковской области.Также не стоит забывать о недавнем внезапном визите Зеленского на позиции ВСУ под Купянском.Ну и, конечно, все это как нельзя кстати для киевского режима, ведь Зеленскому очень нужны весомые аргументы именно сейчас, во время поездки в Испанию, где он снова будет просить денег.Отмечу также, что ни российская авиация, ни ракетные части ВС РФ вообще не работают сейчас в районе, где находится село Гроза. Основные удары срсредоточены намного западнее, в районе Купянска.В общем, все это похоже на ситуацию с Краматорском, Константиновкой, ну и всеми остальными "подставами" Зеленского. Убивать мирных людей ради пиара, ради денег - давно стало нормой для киевского режима. И с каждым разом эти постановки становятся все более грязными и кровавыми.
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:42
#10750
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:44
#10751
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:45
#10752
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:46
#10753
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Цитата:
Гога:
В общем, все это похоже на ситуацию с Краматорском, Константиновкой, ну и всеми остальными "подставами" Зеленского. Убивать мирных людей ради пиара, ради денег - давно стало нормой для киевского режима. И с каждым разом эти постановки становятся все более грязными и кровавыми.

украина бомбит сама себя-понятно ничего нового
что еще могли написать российские пропагандоны
главное там где надо они пишут что били именно по скоплению вражеских сил типа той пиццерии в одессе и кафе в киеве
мол там наемнки что то праздновали и ударили мы! гордимся!
а как в других не удобных случаях так это всу отбомбились сами по себе)))

нет тут именно что ожидали что на поминках будут бойцы всу поэтому россия ударила по кафе
если бы там были солдаты российские пропагагдоны бы сейчас вещали о том как удачно они подловили украинских военных в одном месте
но нет, в этот раз не повезло
погибших больше женщин и стариков поэтому в ход идет аргумент "украина бомбит сама себя!! а наши ракеты летят вообще в океан"))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:46
#10754
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Цитата:
Гога:
Очень важно отметить, что еще сегодня утром появлялась неподтвержденная информация о возможной готовящейся провокации со стороны ВСУ в Харьковской области.

можно эту информацию в студию?
а то их предупреждения как то всегда позже события потом возникают)
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 16:49
#10755
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