НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 16 чиновников и один самозанятый претендуют на места акимов районов и города в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47692
16 чиновников и один самозанятый претендуют на места акимов районов и города в Костанайской области
Отправлено: 06.10.23 - 14:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"НГ" проанализировала опубликованные списки. Везде свои кандидатуры выдвинули действующие руководители. Противостоят им в основном чиновники. В каждом районе кандидатами стали руководители областных управлений или их заместители.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3133
Re: 16 чиновников и один самозанятый претендуют на места акимов...
Отправлено: 06.10.23 - 14:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном ССГПО могло бы выдвинуть своего кандидата и он бы наверняка победил.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
155
16 чиновников и один самозанятый претендуют на места акимов районов и города в Костанайской области
Отправлено: 06.10.23 - 14:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ССГПО должно работать, платить зарплату, налоги, частников не следует допускать во власть

[Исправлено: ОГПУ, 06.10.2023 - 14:39]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS