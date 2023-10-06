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≡ Водителя "ГАЗели", сбившего ребенка на "зебре", наказал суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47692
Водителя "ГАЗели", сбившего ребенка на "зебре", наказал суд в Костанае
Отправлено: 06.10.23 - 11:41
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Решение по делу о наезде на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на ул. Уральской огласил суд по административным правонарушениям. ДТП произошло 22 сентября, двое братьев переходили дорогу по "зебре", когда на них налетела "ГАЗель".
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
374
Re: Водителя "ГАЗели", сбившего ребенка на...
Отправлено: 06.10.23 - 11:41
#1
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Газель на зебре, сбила ребенка. Передача в мире животных?
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
38
Re: Водителя "ГАЗели", сбившего ребенка на...
Отправлено: 06.10.23 - 14:04
#2
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Цитата:
Ильяс:
Газель на зебре, сбила ребенка. Передача в мире животных?
Точно ! И третье животное за рулём - шакал паршивый
Профайл
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