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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:47
Цитата:
Да, отменить все конкурсы детей!
maxsaf:
ну или хотя бы детские.
ну или хотя бы детские.
Да, отменить все конкурсы детей!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:50
тут недавно опять скандал в благородим российском семействе
какой-то депутат госдумы выставил у себя видео избиения русского парня сыном кадырова с припиской "вот так нормальные кавказцы загоняют русских на фронт воевать за русский мир")))))
ой че началося че началося в российских телеграмах))
ну дальше телеграма это никуда не пойдет конечно же))
какой-то депутат госдумы выставил у себя видео избиения русского парня сыном кадырова с припиской "вот так нормальные кавказцы загоняют русских на фронт воевать за русский мир")))))
ой че началося че началося в российских телеграмах))
ну дальше телеграма это никуда не пойдет конечно же))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:51
Чем отменять детские конкурсы, фото, видео, то лучше и проще пару раз наказать тех, кто эти фото использует в своих ненавистных целях, чтобы оскорбить того или иного человека и все.
Этот человек будет уже знать, если он не глупец..
Этот человек будет уже знать, если он не глупец..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:52
Цитата:
У них там это нормально.
Потому русские бегут из России, насаждать русский мир где то в Украине, потому что дома у них беспредел
abaika95:
русского парня сыном кадырова с припиской "вот так нормальные кавказцы загоняют русских на фронт воевать за русский мир")))))
русского парня сыном кадырова с припиской "вот так нормальные кавказцы загоняют русских на фронт воевать за русский мир")))))
У них там это нормально.
Потому русские бегут из России, насаждать русский мир где то в Украине, потому что дома у них беспредел
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3009
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:56
Цитата:
К сожалению недоступная для вас материя.
maxsaf:
по этическим соображениям.
по этическим соображениям.
К сожалению недоступная для вас материя.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3009
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 12:01
Цитата:
Тот так скажем нехороший человек, который придумал этот хэштег из личной неприязни исчез с сайта испарился. Не стоит уподобляться ему. Насчёт публичной жизни и всё прочее бла, бла. У каждого человека есть самоцензура,воспитанный человек знает где можно что то сказать, а что нет. Если у вас нет этой самой самоцензуры, мне вас глубоко жаль
maxsaf:
#кухаркинзат
#кухаркинзат
Тот так скажем нехороший человек, который придумал этот хэштег из личной неприязни исчез с сайта испарился. Не стоит уподобляться ему. Насчёт публичной жизни и всё прочее бла, бла. У каждого человека есть самоцензура,воспитанный человек знает где можно что то сказать, а что нет. Если у вас нет этой самой самоцензуры, мне вас глубоко жаль
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 12:20
Цитата:
нет не жаль
мне тут не нужны статьи на гос языке-есть другие газеты для этого
я говорил лишь за принцип того что запрет написания коментов на гос языке в сути своей антиконституционен
на что редакция ответила что ищет пути выхода с поиском модератора владеющего гос языком
как найдут статью соглашения необходимо будет менять чтобы за коменты на гос языке тут не банили
Цитата:
незнаю кому ты что тут сделал но видимо всем пофиг
раз даже твой же дружок склоняет твою нацию оскорбительными для тебя эпитетами)))
внушатель)
maxsaf:
Ай, как жаль
Ай, как жаль
нет не жаль
мне тут не нужны статьи на гос языке-есть другие газеты для этого
я говорил лишь за принцип того что запрет написания коментов на гос языке в сути своей антиконституционен
на что редакция ответила что ищет пути выхода с поиском модератора владеющего гос языком
как найдут статью соглашения необходимо будет менять чтобы за коменты на гос языке тут не банили
Цитата:
maxsaf:
Я сделал в свое время внушение 112 и тебе, так что теперь вы и сами прекрасно можете за этим следить
Я сделал в свое время внушение 112 и тебе, так что теперь вы и сами прекрасно можете за этим следить
незнаю кому ты что тут сделал но видимо всем пофиг
раз даже твой же дружок склоняет твою нацию оскорбительными для тебя эпитетами)))
внушатель)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 12:25
Цитата:
так и с запретом на личные фото
можешь королеве написать своей))
что тебя тут обижают не внимая тебе) Цитата:
в разделе новостей он это делал?
или в своей же флудовской ветке которая к новостям отношения не имеет? Цитата:
кто чем гордится
кто то красотой жены
а кто то тем что ему хозяин кинул)
разные интересы) Цитата:
ты выбрал себе английский не ври
хотел бы работать на русском поехал бы в россию
а так, много ты используешь русский язык в своей работе в канаде? где именно его используешь в обиходе кроме как сидеть и часами писать на форум в кз?)) Цитата:
незнаю где какие марики топят за казахский?
вроде как тут просто против орусевших канадцев больше топит он))
maxsaf:
Напишите в Спортлото. Может быть прислушаться и запретят
Напишите в Спортлото. Может быть прислушаться и запретят
так и с запретом на личные фото
можешь королеве написать своей))
что тебя тут обижают не внимая тебе) Цитата:
maxsaf:
Так блогер 111 и сделал своего сына частью новостной и информационной составляющей, когда занимался освещением своего же судебного процесса во всех деталях здесь, на новостном сайте.
Так блогер 111 и сделал своего сына частью новостной и информационной составляющей, когда занимался освещением своего же судебного процесса во всех деталях здесь, на новостном сайте.
в разделе новостей он это делал?
или в своей же флудовской ветке которая к новостям отношения не имеет? Цитата:
maxsaf:
Мне этические нормы позволяют выкладывать здесь мой дом и мои машины. А #кухаркинзат выкладывать - не позволяют.
Мне этические нормы позволяют выкладывать здесь мой дом и мои машины. А #кухаркинзат выкладывать - не позволяют.
кто чем гордится
кто то красотой жены
а кто то тем что ему хозяин кинул)
разные интересы) Цитата:
maxsaf:
На русском больше, чем на казахском. На английском, больше, чем на русском. Я выбрал для себя русский и английский. Так в чем проблема?
На русском больше, чем на казахском. На английском, больше, чем на русском. Я выбрал для себя русский и английский. Так в чем проблема?
ты выбрал себе английский не ври
хотел бы работать на русском поехал бы в россию
а так, много ты используешь русский язык в своей работе в канаде? где именно его используешь в обиходе кроме как сидеть и часами писать на форум в кз?)) Цитата:
maxsaf:
Самая ирония в том, что некоторые "Марики" топят за казахский, а сами учить его не хотят
Самая ирония в том, что некоторые "Марики" топят за казахский, а сами учить его не хотят
незнаю где какие марики топят за казахский?
вроде как тут просто против орусевших канадцев больше топит он))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 12:29
пишет на русском языке больше научной информации-никто не спорит
а на английском еще больше чем на русском
зачем нам русский тут тогда навязывать если можно усилить обучения детей сразу английскому?
в канаде кто-то навязывает изучение русского? нет
там даже французский нафиг не нужен хотя это второй гос язык
детей заставляют учить английский и английскую литературу
а на английском еще больше чем на русском
зачем нам русский тут тогда навязывать если можно усилить обучения детей сразу английскому?
в канаде кто-то навязывает изучение русского? нет
там даже французский нафиг не нужен хотя это второй гос язык
детей заставляют учить английский и английскую литературу
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