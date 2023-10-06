Отправлено: - 12:25

maxsaf:

Напишите в Спортлото. Может быть прислушаться и запретят

maxsaf:

Так блогер 111 и сделал своего сына частью новостной и информационной составляющей, когда занимался освещением своего же судебного процесса во всех деталях здесь, на новостном сайте.

maxsaf:

Мне этические нормы позволяют выкладывать здесь мой дом и мои машины. А #кухаркинзат выкладывать - не позволяют.

maxsaf:

На русском больше, чем на казахском. На английском, больше, чем на русском. Я выбрал для себя русский и английский. Так в чем проблема?

maxsaf:

Самая ирония в том, что некоторые "Марики" топят за казахский, а сами учить его не хотят

Цитата:так и с запретом на личные фотоможешь королеве написать своей))что тебя тут обижают не внимая тебе) Цитата:в разделе новостей он это делал?или в своей же флудовской ветке которая к новостям отношения не имеет? Цитата:кто чем гордитсякто то красотой женыа кто то тем что ему хозяин кинул)разные интересы) Цитата:ты выбрал себе английский не врихотел бы работать на русском поехал бы в россиюа так, много ты используешь русский язык в своей работе в канаде? где именно его используешь в обиходе кроме как сидеть и часами писать на форум в кз?)) Цитата:незнаю где какие марики топят за казахский?вроде как тут просто против орусевших канадцев больше топит он))