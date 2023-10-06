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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:17
#10711
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Цитата:
maxsaf:
Вы считали, сколько раз 111 использовал фото разных детей в спорах с россиянами? Можно их тоже удалить?

а чьих детей он фото использовал?
убитых в украине?
так это новостная и информационная составляющая такая
как скабеева которая убитых детей донбаса бегает везде тыкает всем как аргумент
вот обратный эффект тот же самый
обиделись они что им в лицо убитыми детьми украины тыкают, посмотрите ка на них, какие нежные стали срочно
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:19
#10712
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Цитата:
abaika95:
а еще писать из за границы))) а то форум превращается постепенно в газету поуеховших сидят в загране и мусолят наши новости реально как эти белые недобитки которые в парижах смаковали новости из ссср))

Напишите в Спортлото. Может быть прислушаться и запретят :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:21
#10713
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Цитата:
abaika95:
так это новостная и информационная составляющая такая

Так блогер 111 и сделал своего сына частью новостной и информационной составляющей, когда занимался освещением своего же судебного процесса во всех деталях здесь, на новостном сайте. Пусть не ноет теперь.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:22
#10714
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Цитата:
maxsaf:
Вы считали, сколько раз 111 использовал фото разных детей в спорах с россиянами? Можно их тоже удалить?

Я писал конкретно об использовании фотографий из личной жизни пользователей сайта.

По поводу публикации фото, иллюстрирующих то или иное событие, здесь надо смотреть на каждый комментарий. Будем удалять, если они подпадают под этот пункт:

2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:22
#10715
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кстати интересно а вот от того что макс недолюбливает своих сородичей украинцев воюющих против россии он их называет дома на букву Х?)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:24
#10716
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Цитата:
abaika95:
ты же сам тут дом свой и машины выставлял разве нет? ))

Мне этические нормы позволяют выкладывать здесь мой дом и мои машины. А #кухаркинзат выкладывать - не позволяют.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:28
#10717
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я писал конкретно об использовании фотографий из личной жизни пользователей сайта. По поводу публикации фото, иллюстрирующих то или иное событие, здесь надо смотреть на каждый комментарий.

Фото, с чего все началось - иллюстрировало событие - подготовку к суду. Это часть публичной жизни блогера, а не личной.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:29
#10718
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вот тоже у людей позиция

предки его приехали в казахстан из украины-явно разговаривали на украинском языке
за годы политики русификации в ссср его предки орусели
на историческую родину не поехал-уехал в канаду, там выучил английский и поддерживает россию при этом которая весь запад считает свои врагом
и еще нам тут пишет что казахи должны отказаться от своего одного гос языка и ввести вторым русский потому что он же орусел! и остальные должны! как это так?? орусевать они не хотят! а ну ка быстро! я же в канаде вот живу! английский выучил))))
причем самое смешное его дети и внуки уже русский забудут, будут общаться на английском им эта россия и казахстан вообще до одного места
но вот за русский в кз ему кровь из носу хочется биться))
шиза какаято)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:35
#10719
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причем самая ирония ситуации в том

что пропагандируют нам за русский язык мол на нем больше научных трудов, специфических документов итд люди сами разговаривающие и пользующиеся английским))
что то босс у них в канаде наверно не оценит если человек им начнет пихать русский язык для изучения в офисе
пальцем у виска покрутят))
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:39
#10720
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Цитата:
abaika95:
нам за русский язык мол на нем больше научных трудов

На русском больше, чем на казахском. На английском, больше, чем на русском. Я выбрал для себя русский и английский. Так в чем проблема?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31724
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:40
#10721
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Цитата:
maxsaf:
Надо ещё запретить здесь на форуме выкладывать фотки членов семьи, ну или хотя бы детские.

Я выкладываю их в своей теме, зачем вы их таскаете по форуму, мне неизвестно..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:40
#10722
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интересно а вот украинцы которые на форуме и за россию
когда по российским каналам, российские блогеры или просто россияне называют тех украинцев кто воюют против них словом на букву Х они что думают? дааа ребята!! так им! правильно денафицировать этих Х надо!!! эти Х совсем уже обнаглели на нашей родине! подожди но ты ведь тоже украинец и тоже значит Х? неет ребят ну это другое я другой же украинец и эпитет этот попрошу ко мне не применять! это слово ругательное! что это такое? Х да Х??))))
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31724
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:42
#10723
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Цитата:
maxsaf:
Возможно Гога даже его и не выкладывал, то

У меня есть скрин кстати и ты лично это фото выложенное Гогой видел и сплетничал и еще в теме про Галкина
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:44
#10724
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Цитата:
abaika95:
причем самая ирония ситуации в том

Самая ирония в том, что некоторые "Марики" топят за казахский, а сами учить его не хотят :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 11:46
#10725
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это та же ситуация когда в российской армии за русский мир в основном воюют азиаты и кавказцы а по телику при этом показывают фильм "Брат" где главный герой произносит фразу ставшую культовой у русских националистов "не брат ты мне гн** чер****"

а фразы типа х***л, Х*ч и ч**ка вообще в бытовом обиходе в русском обществе, причем многие кто эти слова использует думает это само собой разумеющиеся, не ну а че такого?))) а потом они обижаются а че это кавкацзы и мигранты так нагло себя ведут в наших городах? потому так себя и ведут потому что знают как к ним относятся изначально))
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