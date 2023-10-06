Отправлено: - 11:17

maxsaf:

Вы считали, сколько раз 111 использовал фото разных детей в спорах с россиянами? Можно их тоже удалить?

Цитата:а чьих детей он фото использовал?убитых в украине?так это новостная и информационная составляющая такаякак скабеева которая убитых детей донбаса бегает везде тыкает всем как аргументвот обратный эффект тот же самыйобиделись они что им в лицо убитыми детьми украины тыкают, посмотрите ка на них, какие нежные стали срочно