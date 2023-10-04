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Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47689
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 12:22
Кажется, одна из причин - приезд Владимира Путина осенью в Казахстан. В Костанае в ноябре состоится ежегодный Форум приграничного сотрудничества двух стран, и российский президент может стать одним из главных его действующих лиц.
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Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:57
Цитата:
Часть будет сидеть на концерте, другая часть - на улице с плакатами и палками. Вот столкновения этих частей и должна избежать власть, даже если вероятность минимальная.
Карачун:
на того галкина пойдёт только его аудитория, а она есть, она существует вне зависимости от того пройдёт концерт или нет. то же самое и с камызяками.
на того галкина пойдёт только его аудитория, а она есть, она существует вне зависимости от того пройдёт концерт или нет. то же самое и с камызяками.
Часть будет сидеть на концерте, другая часть - на улице с плакатами и палками. Вот столкновения этих частей и должна избежать власть, даже если вероятность минимальная.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 508
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:58
Комментарий удален модератором.
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 18:00
Цитата:
Этого достаточно. Всегда есть подстрекатели и горячие головы - исполнители. Вы будете подстрекателем
saba:
Я его действительно таковым считаю, но на площадь не пойду, а буду трусливо строчить здесь на форуме.
Я его действительно таковым считаю, но на площадь не пойду, а буду трусливо строчить здесь на форуме.
Этого достаточно. Всегда есть подстрекатели и горячие головы - исполнители. Вы будете подстрекателем
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3007
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 18:17
Цитата:
Вроде в отличие от Вас не был никогда подстрекателем и провокатором. Вон какую бучу с языком то подняли, какой месяц обсуждаем.
maxsaf:
Вы будете подстрекателем
Вы будете подстрекателем
Вроде в отличие от Вас не был никогда подстрекателем и провокатором. Вон какую бучу с языком то подняли, какой месяц обсуждаем.
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 18:21
Цитата:
Кто-то с плакатами на улицу вышел? Нет вроде, тем более я к противоправным действиям никого не подстрекаю, наоборот, предложил на форуме одну тему на казахском языке сделать. Там тоже можно будет Галкина обсуждать, если модератор найдется
saba:
Вроде в отличие от Вас не был никогда подстрекателем и провокатором. Вон какую бучу с языком то подняли, какой месяц обсуждаем.
Вроде в отличие от Вас не был никогда подстрекателем и провокатором. Вон какую бучу с языком то подняли, какой месяц обсуждаем.
Кто-то с плакатами на улицу вышел? Нет вроде, тем более я к противоправным действиям никого не подстрекаю, наоборот, предложил на форуме одну тему на казахском языке сделать. Там тоже можно будет Галкина обсуждать, если модератор найдется
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 18:22
Цитата:
----Может один будет смелым , который постоянно клеймит тирана и деспота здесь на форуме .Или тоже будет трусливо строчить здесь на форуме?
saba:
что хоть кто то выйдет с плакатами
что хоть кто то выйдет с плакатами
----Может один будет смелым , который постоянно клеймит тирана и деспота здесь на форуме .Или тоже будет трусливо строчить здесь на форуме?
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 18:24
Комментарий удален модератором.
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 18:27
Цитата:
Ты же вроде выходил уже с плакатом к памятнику? Кто тогда выступать приезжал?
111:
Ты же вроде выходил уже с плакатом к памятнику? Кто тогда выступать приезжал?
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 18:32
Цитата:
---Опыт есть уже . Переходим во флуд .
maxsaf:
Сынишку вместо себя отправит.
Сынишку вместо себя отправит.
---Опыт есть уже . Переходим во флуд .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3007
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 20:47
Смотрел выступление Кажегельдина на Бильд, он сказал, что это выглядит как ущерб(отмена концертов Галкина) суверенитету Казахстана. По звонку из Москвы отменять какие либо концерты. От себя добавлю, даже хуже выглядит.Помню по российскому телевидению раньше потешались,что реальная власть в Украине принадлежит посольству США. А тут говорят по звонку посла РФ Бородавкина отменили концерты Галкина. Дурацкая ситуация из которой тяжело будет выходить властям нашей страны, сохранив лицо.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 256
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 06.10.23 - 07:35
Цитата:
вы хотите сказать что казахстан именно настолько беспокоится об необременительности бытия полиции. они же наверняка ещё помнят как пользоваться резиновыми демократизаторами, и куда бить этих держателей плакатов в случае их нападения на выходящих из концертного зала людей.
maxsaf:
Вот столкновения этих частей и должна избежать власть, даже если вероятность минимальная.
Вот столкновения этих частей и должна избежать власть, даже если вероятность минимальная.
вы хотите сказать что казахстан именно настолько беспокоится об необременительности бытия полиции. они же наверняка ещё помнят как пользоваться резиновыми демократизаторами, и куда бить этих держателей плакатов в случае их нападения на выходящих из концертного зала людей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1052
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 06.10.23 - 09:02
Смешные.
Раздули из слона муху. Из какого-то паяца Галкина сделали артиста мирового масштаба. Ну, жёлтая пресса и не на такое способна.
Не удивлюсь, если Бородавкин вообще о его существовании не знает. Не тот уровень, чтобы суетиться из-за Галкина с его "концертами".
А Казахстан давно "сломался". Ещё при Назарбаеве, когда он вместо продекларированного многонационального Казахстана начал строить Казахстан мононациональный.
Раздули из слона муху. Из какого-то паяца Галкина сделали артиста мирового масштаба. Ну, жёлтая пресса и не на такое способна.
Не удивлюсь, если Бородавкин вообще о его существовании не знает. Не тот уровень, чтобы суетиться из-за Галкина с его "концертами".
А Казахстан давно "сломался". Ещё при Назарбаеве, когда он вместо продекларированного многонационального Казахстана начал строить Казахстан мононациональный.
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