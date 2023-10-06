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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 98 из 98«1...969798
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31718
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:32
#1456
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Цитата:
Гога:
Врешь как всегда .

Ты же проспорил.
Что, пари так и не отослал нуждающимся?
В этом ваша суть..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2484
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:35
#1457
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Цитата:
111:
Что там?

Там была, может и сегодня есть - воинская часть.
И врёшь тут только ты один. Ни Родине не Служивший ни совести знавший. Врёшь поголовно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31718
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:36
#1458
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Цитата:
Эл-починно:
Там была,

Так ты продал свою Родину, не бился за нее?
А и правильно, ты нам отомстил..
За своих предков..
А чего еще ждать от вас неблагонадежных?

[Исправлено: 111, 06.10.2023 - 00:37]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2484
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:37
#1459
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Давай Марик- сюрпа, плов, беш и прочее. А то что то ты совсем из колеи выбился. :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2484
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:39
#1460
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Цитата:
111:
Так ты продал свою Родину, не бился за нее?

не так, как ты с отрубями, я не бился. Мирное время было и солнце над головой. Только мужик какой то мешок отрубей тащит помню. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31718
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:40
#1461
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Цитата:
Эл-починно:
сюрпа, плов, беш

Ога, пока вы издеваетесь и обзываете моего сына..
Нормально.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31718
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 01:10
#1462
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Процентов пять, пора спать..

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