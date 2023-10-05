Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Костанайские аграрии считают, что нужно ввести полный запрет на ввоз фуражного зерна в Казахстан
Костанайские аграрии считают, что нужно ввести полный запрет на ввоз фуражного зерна в Казахстан
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать