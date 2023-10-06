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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 97 из 97«1...959697
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:00
#1441
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Цитата:
Эл-починно:
Ты когда последний раз работал?

Тебе там, где наполняют твой холодильник, за предательство своей Родины СССР, думаю виднее..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:02
#1442
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Цитата:
Эл-починно:
что за плюшки дяди Сороса тут трудишься.

То есть ты ревнуешь к своему дяде, который кормит вас приезжих в Германию?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2475
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:03
#1443
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Цитата:
111:
ебе там, где наполняют твой холодильник, за предательство своей Родины СССР, думаю виднее..

Это опять белая горячка? :lol:
Как, где и когда я предал СССР? :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2475
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:04
#1444
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Цитата:
111:
То есть ты ревнуешь к своему дяде, который кормит вас приезжих в Германию?

Давай факты, какой дядя, мой дядя. А то опять килеберда получается. ничего не понятно. :lol:
ПС - ясам зарабатываю, налоги плачу и делаю социальные выплаты. А у тебя как? 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 06.10.2023 - 00:05]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:07
#1445
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Цитата:
Эл-починно:
Как, где и когда я предал СССР?

А ты как, защищал его с оружием в руках?
То то..
Продажных тварей я не осуждаю, поверь.
Просто к слову
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:08
#1446
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Цитата:
Эл-починно:
Давай факты, какой дядя, мой дядя

Ты заговорил о дяде, вот я тебя и слушаю.
Давай факты.
Тебя за яйц.., ой, за язык никто не дергал..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.10.23 - 00:10
#1447
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Цитата:
Эл-починно:
дяди Сороса
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Страница 97 из 97«1...959697
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