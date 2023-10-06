Отправлено: - 00:04

111:

То есть ты ревнуешь к своему дяде, который кормит вас приезжих в Германию?

[Исправлено: Эл-починно, 06.10.2023 - 00:05]

Цитата:Давай факты, какой дядя, мой дядя. А то опять килеберда получается. ничего не понятно.ПС - ясам зарабатываю, налоги плачу и делаю социальные выплаты. А у тебя как?