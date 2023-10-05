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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 96 из 97«1...94959697»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 18:43
#1426
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А теперь за картошкой.
На ценнике картофель белый.
Выбираем красный, чем ставим кассиршу в недоумение..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 18:44
#1427
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Кстати вот детишки кое как почистили и я тоже

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 18:46
#1428
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Моя теперь за нами всеми переделывает..



Картофель будет готовиться в духовке с курицей
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8555
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 18:58
#1429
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-----------------------------------------------------------------------------Аппарат для чистки картофеля Smile EPP-1120
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 19:18
#1430
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Ну а пока ... издеваются на сайте над фото моего сына, идем дальше..
У них нет понятий общечеловеческих просто..
Цыплята..



[Исправлено: Тимур Гафуров, 05.10.2023 - 21:22]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 19:30
#1431
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Маринуем вот так вот, картофель и курицу

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 20:02
#1432
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Вот так вот укладываем

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8555
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 20:09
#1433
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как тебе ещё в горло лезет , когда такая *трагедия* в селе Гроза ??? Какое же двуличие ----лишь бы пузо набить !!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 20:55
#1434
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Ну вот собственно и все почти..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 20:57
#1435
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Цитата:
Гога:
как тебе ещё в горло лезет , когда такая *трагеди

А как тебе?
Вы же там убиваете мирных людей..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 21:02
#1436
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Ну вот теперь думаю все..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8555
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 21:07
#1437
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Брюхо набил и рад
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 23:52
#1438
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Цитата:
Гога:
Брюхо набил и рад

Своим трудом и едой заметь, а не той, что дадут в обмен на то, что ты высказываешься, что украинские территории это твои по праву, российские и твоего президента..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2475
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 23:58
#1439
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Цитата:
111:
Своим трудом и едой заметь

Ты когда последний раз работал? Когда налоги и социальные выплаты последний раз выплачивал? А то всё "Я" да "Я". 8-)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2475
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.23 - 23:59
#1440
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Цитата:
111:
а не той, что дадут в обмен на то, что ты высказываешься, что украинские территории это твои по праву, российские и твоего президента..

Вот по тебе то больше похоже, что за плюшки дяди Сороса тут трудишься. :lol:
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Страница 96 из 97«1...94959697»
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