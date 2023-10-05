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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 710 из 711«1...708709710711»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 21:01
#10636
Комментарий удален модератором.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 21:02
#10637
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Цитата:
111:
Одного раньше уважал,

----Кого ?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 21:12
#10638
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-Палшики тольстые --- перепутал
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 21:13
#10639
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 21:20
#10640
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1826
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 21:27
#10641
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Прекратите выяснять отношения на Форуме!
Я все могу понять, но использовать фото ребенка и вообще обсуждать членов семьи в спорах - это просто фу.
Даже если эти фото и сведения о членах семьи находятся в открытом доступе. И дело здесь явно не в авторском праве.
Профайл Посетить вебсайт
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
254
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 21:40
#10642
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Цитата:
Гога:

прошу пардону, но за каким шутом вам в краснодарском крае вот эта вот бутылка? точно помню что там было достаточно напитков значительно более похожих на коньяк чем это. казахстанский коньяк это же реально "грушевый", он прямо пахнет этим лимонадом.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 22:12
#10643
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Цитата:
Тимур Гафуров:
все могу понять, но использовать фото ребенка и вообще обсуждать членов семьи в спорах - это просто фу. Даже если эти фото и сведения о членах семьи находятся в открытом доступе. И дело здесь явно не в авторском праве.

Да, дело в том, какой ты человек, способен ли на подлость..
Как оказалось, наши любимые пользователи, на это очень даже способны..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 22:17
#10644
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Эх иностранцы, ладно вы ненавидите наш этнос, наш язык, но вот играть нашими детьми и проводить против четырехлетних детей сплетни, с тем, чтобы шантажировать их пап и мам, как то недостойно что ли, мягко если сказать..
Ну никто из нашего этноса не трогает ваших детей, это подло и низко, но вы..
Вы тут около 15ти лет, как и я, и что я вижу?
Вашу деградацию в корне..
Эх россияне, как же вы опускаетесь порой..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 22:18
#10645
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Ладно россияне, но те торгаши, наши, казахстанские, костанайские, что их поддерживают, гнобя наших детей по фото..
Пипец блин..
За что?
За то, что папы против войны и надо нашими детьми с их фото нас тыкать и обзывать их по всякому?
А нельзя ли как то это в личке сказать, смело, как мужчины?
Ну блин, торгаши..
За нашего местного обидно..
Не ожидал..

[Исправлено: 111, 05.10.2023 - 22:21]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2475
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 23:03
#10646
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Цитата:
saba:
Насчёт того, что при введении 2 госязыков, всем нужно будет знать их 2 и ситуация абсолютно не поменяется

Вот ведь абсолютно не верное видение или понимание. Для того они вводятся, в той же Швейцарии - это три языка. Что бы меня как немецко- говорящего могли обслужить на территориях итальяно- и французко- говорящих на немецком языке. Это как примерно в СССР, республиканцы могли знать и знали свои языки, но для общения между собой использовали русский. Так и в Европе, почти каждая страна имеет свой язык, но в проблемных случаях - переходят на английский. :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 23:23
#10647
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Шаг влево , шаг вправо - расстрел .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3576
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 23:26
#10648
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Цитата:
abaika95:
Добринцофф: А с чего ты взял что я обижался? Там вроде как смайлик стоял,я так же посмеялся вместе с ними.
смех тоже разный бывает)


Это у них со 111-м обычное дело: извратить даже самые безобидные фразы, домыслить, причём, в выгодную для них сторону, да и просто солгать
А потом, исходя из своих же домыслов, орать, что ЭТИ форумчане ненавидят казахов, казахский язык и Казахстан!
Провокаторы, одним словом! :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 23:48
#10649
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Цитата:
таноми52:
Это у них со 111-м обычное дело: извратить

Хм..
То есть, если кто то нападает и обзывает моего 4х летнего ребенка, ответ на это называется провокацией?
Или же все таки провокация, это фото моего ребенка плюс обзывание в трусости и передастии?
Ну если и ты считаешь это правильным, то куда вы прикатились?
Ну как то очень низко и подло..
Я же твоих детей не упоминал ни в коем случае..
И этого торгаша.
Зачем?
Зачем так скатываться?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19831
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.23 - 00:03
#10650
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Цитата:
111:

Чё ты разорался? Успокойся уже
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Страница 710 из 711«1...708709710711»
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