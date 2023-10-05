Отправлено: - 22:12

Тимур Гафуров:

все могу понять, но использовать фото ребенка и вообще обсуждать членов семьи в спорах - это просто фу. Даже если эти фото и сведения о членах семьи находятся в открытом доступе. И дело здесь явно не в авторском праве.

Цитата:Да, дело в том, какой ты человек, способен ли на подлость..Как оказалось, наши любимые пользователи, на это очень даже способны..