❗️❗️❗️Русские ударили по селу Гроза Купянского района на Харьковщине - 49 погибших"Сегодня, около 13:15, россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. На сегодня из-под завалов извлекли тела 48 (уже известно о 49 погибших, - ред.) погибших людей, среди них мальчик 6 лет. 6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются", - сообщает Харьковская ОВА.
----------------------Во-первых, хочется отметить сразу, что Украина уже много раз была замечена в провокациях подобного рода. В последний раз «ракетный удар злой России» был зафиксирован в Купянске. Правда, чуть позже оказалось, что нанесён ракетный удар был Украиной. Речь об ударе по рынку в Константиновке. В тот день на Украину приезжал Госсекретарь (Глава МИД) США Энтони Блинкен.Во-вторых, подобные трагедии каждый раз происходят под какое-то событие. В данном случае, как пишет сам Зеленский, он сейчас с европейскими лидерами говорим, в частности, об усилении украинской ПВО и об усилении ВСУ. То есть, удивительный образом трагедия выступает мотивацией для Запада. Очередное «совпадение».
Послушал начало речи Путина на Валдае. Особенно умилило: "В конфликте на Украине нет территориальных претензий, Россия самая крупная страна в мире". Но вот почему то быстренько пришлось внести изменения в конституцию РФ и внести ещё 5 регионов Украины в состав РФ и теперь РФ отказывается вести мирные переговоры без того, чтобы Украина признала захват её территорий
-------------------------------------------------------------------Хохлы пишут 49 погибших.Село Гроза, Купянского района.Вот это заведение .Ох сдается мне это аля Буча и если не инсценировка , то хохлы сами исполнили . Момент подходящий , рейтинг защитников Европы падает . Необходима встряска общественного мнения и взрыв в СМИ .Подождем .
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