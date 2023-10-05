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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31676
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:13
#10606
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Цитата:
Гога:
Или у вас есть авторские права

По правилам да, есть.
Ты обязан спросить у меня был, можно ли к месту или не к месту, выставлять фото моего сына.
Если ты не последний ублюдок..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:14
#10607
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----------------alex_60 привет !
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:15
#10608
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Цитата:
111:
По правилам да, есть.

----Покажи правила
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:27
#10609
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Цитата:
maxsaf:
Ну и чё плохого

Я всегда говорил, что знание ещё одного языка только расширяет мировоззрение. Да и заметьте никто здесь на форуме ничего против русского языка не говорил. Высказываетесь только Вы против казахского.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31676
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:28
#10610
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Цитата:
Гога:
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Хм..
То есть тебе это даст право издеваться над фото моего сына, если не вписано?
В Одноклассниках тоже нет правил, правда?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:38
#10611
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Цитата:
111:
А ты что творишь?

Что я творю?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:43
#10612
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Цитата:
saba:
Я всегда говорил, что знание ещё одного языка только расширяет мировоззрение.

Насколько и какой ценой? Каждый для себя это решит.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:48
#10613
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Цитата:
111:
издеваться над фото моего сына

----Где я издеваюсь ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31676
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:55
#10614
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Сегодняшнее преступление фашистов.



❗️❗️❗️Русские ударили по селу Гроза Купянского района на Харьковщине - 49 погибших"Сегодня, около 13:15, россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. На сегодня из-под завалов извлекли тела 48 (уже известно о 49 погибших, - ред.) погибших людей, среди них мальчик 6 лет. 6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются", - сообщает Харьковская ОВА.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:55
#10615
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Цитата:
111:
Говоря о нем в теме про Галкина, что он голубой или педераст?

----Заметь ----это ты сам сказал , Марат Тупелов .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31676
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 19:56
#10616
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Скорбим

upload pic
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31676
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 20:00
#10617
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Что вытворяют русские фашисты..
Уму непостижимо
Не выставляю все ужасные фото


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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 20:01
#10618
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Цитата:
111:
селу Гроза Купянского района

----------------------Во-первых, хочется отметить сразу, что Украина уже много раз была замечена в провокациях подобного рода. В последний раз «ракетный удар злой России» был зафиксирован в Купянске. Правда, чуть позже оказалось, что нанесён ракетный удар был Украиной. Речь об ударе по рынку в Константиновке. В тот день на Украину приезжал Госсекретарь (Глава МИД) США Энтони Блинкен.Во-вторых, подобные трагедии каждый раз происходят под какое-то событие. В данном случае, как пишет сам Зеленский, он сейчас с европейскими лидерами говорим, в частности, об усилении украинской ПВО и об усилении ВСУ. То есть, удивительный образом трагедия выступает мотивацией для Запада. Очередное «совпадение».
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 20:03
#10619
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Послушал начало речи Путина на Валдае. Особенно умилило: "В конфликте на Украине нет территориальных претензий, Россия самая крупная страна в мире". Но вот почему то быстренько пришлось внести изменения в конституцию РФ и внести ещё 5 регионов Украины в состав РФ и теперь РФ отказывается вести мирные переговоры без того, чтобы Украина признала захват её территорий
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 20:04
#10620
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Цитата:
111:

-------------------------------------------------------------------Хохлы пишут 49 погибших.Село Гроза, Купянского района.Вот это заведение .Ох сдается мне это аля Буча и если не инсценировка , то хохлы сами исполнили . Момент подходящий , рейтинг защитников Европы падает . Необходима встряска общественного мнения и взрыв в СМИ .Подождем .
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