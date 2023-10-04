Отправлено: - 17:57

Карачун:

на того галкина пойдёт только его аудитория, а она есть, она существует вне зависимости от того пройдёт концерт или нет. то же самое и с камызяками.

Цитата:Часть будет сидеть на концерте, другая часть - на улице с плакатами и палками. Вот столкновения этих частей и должна избежать власть, даже если вероятность минимальная.