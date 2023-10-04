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≡ Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47687
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 12:22
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Кажется, одна из причин - приезд Владимира Путина осенью в Казахстан. В Костанае в ноябре состоится ежегодный Форум приграничного сотрудничества двух стран, и российский президент может стать одним из главных его действующих лиц.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19821
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:57
#45
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Цитата:
Карачун:
на того галкина пойдёт только его аудитория, а она есть, она существует вне зависимости от того пройдёт концерт или нет. то же самое и с камызяками.

Часть будет сидеть на концерте, другая часть - на улице с плакатами и палками. Вот столкновения этих частей и должна избежать власть, даже если вероятность минимальная.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
508
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:58
#46
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19821
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 18:00
#47
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Цитата:
saba:
Я его действительно таковым считаю, но на площадь не пойду, а буду трусливо строчить здесь на форуме.

Этого достаточно. Всегда есть подстрекатели и горячие головы - исполнители. Вы будете подстрекателем ;-)
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