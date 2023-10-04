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≡ Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47687
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 12:22
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Кажется, одна из причин - приезд Владимира Путина осенью в Казахстан. В Костанае в ноябре состоится ежегодный Форум приграничного сотрудничества двух стран, и российский президент может стать одним из главных его действующих лиц.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3575
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 08:50
#30
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Цитата:
Артем Марусич:
А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан


О,да!
Галкин же настолько значимая фигура!
Именно Галкин! Ведь евреев-то в целом в РК не дискриминируют
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31651
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 09:58
#31
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
это кто народ ты?

Да, я мирный народ, кто против фашиствующих пропагандистов, которые пропагандируют войну и отправляют пацанов на бессмысленную бойню.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14127
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 15:20
#32
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Цитата:
Артем Марусич:
А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан? В ответ лишат нас своего медицинского оборудования для реанимаций?

ну слава богу что израильтяне умны в политике
и на мелкие эксцессы типа запрета выступления какого то гоя в другой стране не обижаются
и в ответ бизнес свой не подставляют под удар
оно им надо? еврейский бизнес сильно вплетен в казахстанские реалии
и пусть попробуют что то сделать
отключим им газ)))
ой, тоесть выкенем машкевича за шкирдяк))
но нет, и казахстанские власти что касается бабок осторожны и умны
поэтому отмена галкина скажется только на информационной позиции казахстана
сейчас все азаттыки и бибиси на нас ополчатся
что конкретно выдаст картину того что галкин агент влияния американских спецслужб у которого задача кровь из носу выступить в казахстане перед приездом путина
позже он не захочет и раньше не приехал)
вот тютелька в тютельку ему именно за месяц до форума надо
хош не хош а поверишь что часть российских либералов на деле обычные петрушки иностранных спецслужб
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
508
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 16:53
#33
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Здравствуйте Всем ! Кто здесь ждал ПукГалкина ? Кто здесь пэтриот? Вы вообще о чем ? Вы войны 23- го года? Те ,кто сидя под столом ,заглядывают под юбку жене? И пишут об этом всему миру..... Где мужская гордость, а не страдание бабки , которую зарубили... Классику вспомните.!.! Назовите наших артистов не зависимых от ситуации? И на каждого , есть противоположный акцент. Даже на Рудненских. Тех , которые уехали.... И это не известный всем , человек квартира.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
508
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 16:55
#34
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
508
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:21
#35
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3001
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 17:38
#36
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Цитата:
soldat pv:
Кто здесь пэтриот?

Слом башки!!! Я в параллельной реальности.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
508
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:41
#37
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
508
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:43
#38
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3001
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 17:45
#39
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Цитата:
abaika95:
чем он заметен то

Знаете ли он заметен уже тем, что из за него напрягается внешнеполитическая служба РФ. Кроме того мы же все высоколобые интеллигенты, нам подавай юмор тонкий, а тут юмор для масс. Фи какая бяка!.
Да тут половина , если не все из тех , кто величает его Алкиным и клоуном , смотрели его концерты и ухохатывались. А тут решил выступить против почти Бога Путина. Да кто он такой?
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
508
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:46
#40
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3001
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 17:48
#41
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Цитата:
abaika95:
галкин агент американских спецслужб которому поставили задачу

Американскии спецслужбы скорее всего и не знают, что у них такой ценный агент. Да ещё и Сороса обязательно как то надо не забыть
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31651
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:51
#42
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Цитата:
Артем Марусич:
Мы перейдем на собственную

Говоря Мы, имеешь в виду, вы, граждане США?
Если так, как я понял, то что то у меня влияние Израиля никак не укладывается в голове..
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
508
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:54
#43
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3001
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 17:56
#44
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Касательно концертов, если бы эти 18000 человек подписавших петицию, при реальном приезде Камызяков вышли бы к концертному залу и кричали бы "Нет войне"тогда бы Камызяки возможно сами бы со страху присоединились бы к митингу. Если был бы реальный концерт из тысяч протестовавших, дай Бог 100 человек с плакатами собралось бы. Ну или другой пример приехал Галкин, тут же многотысячная манифестация в Алматы, опять же плакаты антивоенные, автомобиль на руки подняли и т.д. тогда это было бы мощно, а так.. Когда(если) Путин приедет в Костанай я сомневаюсь , что хоть кто то выйдет с плакатами или хотя бы издалека заклеймит тирана и деспота. Я его действительно таковым считаю, но на площадь не пойду, а буду трусливо строчить здесь на форуме.
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