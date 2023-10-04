Отправлено: - 15:20

Артем Марусич:

А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан? В ответ лишат нас своего медицинского оборудования для реанимаций?

Цитата:ну слава богу что израильтяне умны в политикеи на мелкие эксцессы типа запрета выступления какого то гоя в другой стране не обижаютсяи в ответ бизнес свой не подставляют под удароно им надо? еврейский бизнес сильно вплетен в казахстанские реалиии пусть попробуют что то сделатьотключим им газ)))ой, тоесть выкенем машкевича за шкирдяк))но нет, и казахстанские власти что касается бабок осторожны и умныпоэтому отмена галкина скажется только на информационной позиции казахстанасейчас все азаттыки и бибиси на нас ополчатсячто конкретно выдаст картину того что галкин агент влияния американских спецслужб у которого задача кровь из носу выступить в казахстане перед приездом путинапозже он не захочет и раньше не приехал)вот тютелька в тютельку ему именно за месяц до форума надохош не хош а поверишь что часть российских либералов на деле обычные петрушки иностранных спецслужб