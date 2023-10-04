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Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47687
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 12:22
Кажется, одна из причин - приезд Владимира Путина осенью в Казахстан. В Костанае в ноябре состоится ежегодный Форум приграничного сотрудничества двух стран, и российский президент может стать одним из главных его действующих лиц.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3575
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 08:50
Цитата:
О,да!
Галкин же настолько значимая фигура!
Именно Галкин! Ведь евреев-то в целом в РК не дискриминируют
Артем Марусич:
А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан
А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан
О,да!
Галкин же настолько значимая фигура!
Именно Галкин! Ведь евреев-то в целом в РК не дискриминируют
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31651
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 09:58
Цитата:
Да, я мирный народ, кто против фашиствующих пропагандистов, которые пропагандируют войну и отправляют пацанов на бессмысленную бойню.
родом из Шанхая2022:
это кто народ ты?
это кто народ ты?
Да, я мирный народ, кто против фашиствующих пропагандистов, которые пропагандируют войну и отправляют пацанов на бессмысленную бойню.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14127
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 15:20
Цитата:
ну слава богу что израильтяне умны в политике
и на мелкие эксцессы типа запрета выступления какого то гоя в другой стране не обижаются
и в ответ бизнес свой не подставляют под удар
оно им надо? еврейский бизнес сильно вплетен в казахстанские реалии
и пусть попробуют что то сделать
отключим им газ)))
ой, тоесть выкенем машкевича за шкирдяк))
но нет, и казахстанские власти что касается бабок осторожны и умны
поэтому отмена галкина скажется только на информационной позиции казахстана
сейчас все азаттыки и бибиси на нас ополчатся
что конкретно выдаст картину того что галкин агент влияния американских спецслужб у которого задача кровь из носу выступить в казахстане перед приездом путина
позже он не захочет и раньше не приехал)
вот тютелька в тютельку ему именно за месяц до форума надо
хош не хош а поверишь что часть российских либералов на деле обычные петрушки иностранных спецслужб
Артем Марусич:
А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан? В ответ лишат нас своего медицинского оборудования для реанимаций?
А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан? В ответ лишат нас своего медицинского оборудования для реанимаций?
ну слава богу что израильтяне умны в политике
и на мелкие эксцессы типа запрета выступления какого то гоя в другой стране не обижаются
и в ответ бизнес свой не подставляют под удар
оно им надо? еврейский бизнес сильно вплетен в казахстанские реалии
и пусть попробуют что то сделать
отключим им газ)))
ой, тоесть выкенем машкевича за шкирдяк))
но нет, и казахстанские власти что касается бабок осторожны и умны
поэтому отмена галкина скажется только на информационной позиции казахстана
сейчас все азаттыки и бибиси на нас ополчатся
что конкретно выдаст картину того что галкин агент влияния американских спецслужб у которого задача кровь из носу выступить в казахстане перед приездом путина
позже он не захочет и раньше не приехал)
вот тютелька в тютельку ему именно за месяц до форума надо
хош не хош а поверишь что часть российских либералов на деле обычные петрушки иностранных спецслужб
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 16:53
Здравствуйте Всем ! Кто здесь ждал ПукГалкина ? Кто здесь пэтриот? Вы вообще о чем ? Вы войны 23- го года? Те ,кто сидя под столом ,заглядывают под юбку жене? И пишут об этом всему миру..... Где мужская гордость, а не страдание бабки , которую зарубили... Классику вспомните.!.! Назовите наших артистов не зависимых от ситуации? И на каждого , есть противоположный акцент. Даже на Рудненских. Тех , которые уехали.... И это не известный всем , человек квартира.
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 16:55
Комментарий удален модератором.
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:21
Комментарий удален модератором.
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 17:38
Цитата:
Слом башки!!! Я в параллельной реальности.
soldat pv:
Кто здесь пэтриот?
Кто здесь пэтриот?
Слом башки!!! Я в параллельной реальности.
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:41
Комментарий удален модератором.
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:43
Комментарий удален модератором.
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 17:45
Цитата:
Знаете ли он заметен уже тем, что из за него напрягается внешнеполитическая служба РФ. Кроме того мы же все высоколобые интеллигенты, нам подавай юмор тонкий, а тут юмор для масс. Фи какая бяка!.
Да тут половина , если не все из тех , кто величает его Алкиным и клоуном , смотрели его концерты и ухохатывались. А тут решил выступить против почти Бога Путина. Да кто он такой?
abaika95:
чем он заметен то
чем он заметен то
Знаете ли он заметен уже тем, что из за него напрягается внешнеполитическая служба РФ. Кроме того мы же все высоколобые интеллигенты, нам подавай юмор тонкий, а тут юмор для масс. Фи какая бяка!.
Да тут половина , если не все из тех , кто величает его Алкиным и клоуном , смотрели его концерты и ухохатывались. А тут решил выступить против почти Бога Путина. Да кто он такой?
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:46
Комментарий удален модератором.
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 17:48
Цитата:
Американскии спецслужбы скорее всего и не знают, что у них такой ценный агент. Да ещё и Сороса обязательно как то надо не забыть
abaika95:
галкин агент американских спецслужб которому поставили задачу
галкин агент американских спецслужб которому поставили задачу
Американскии спецслужбы скорее всего и не знают, что у них такой ценный агент. Да ещё и Сороса обязательно как то надо не забыть
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31651
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:51
Цитата:
Говоря Мы, имеешь в виду, вы, граждане США?
Если так, как я понял, то что то у меня влияние Израиля никак не укладывается в голове..
Артем Марусич:
Мы перейдем на собственную
Мы перейдем на собственную
Говоря Мы, имеешь в виду, вы, граждане США?
Если так, как я понял, то что то у меня влияние Израиля никак не укладывается в голове..
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 17:54
Комментарий удален модератором.
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 17:56
Касательно концертов, если бы эти 18000 человек подписавших петицию, при реальном приезде Камызяков вышли бы к концертному залу и кричали бы "Нет войне"тогда бы Камызяки возможно сами бы со страху присоединились бы к митингу. Если был бы реальный концерт из тысяч протестовавших, дай Бог 100 человек с плакатами собралось бы. Ну или другой пример приехал Галкин, тут же многотысячная манифестация в Алматы, опять же плакаты антивоенные, автомобиль на руки подняли и т.д. тогда это было бы мощно, а так.. Когда(если) Путин приедет в Костанай я сомневаюсь , что хоть кто то выйдет с плакатами или хотя бы издалека заклеймит тирана и деспота. Я его действительно таковым считаю, но на площадь не пойду, а буду трусливо строчить здесь на форуме.
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