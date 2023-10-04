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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.10.23 - 13:53
Цитата:
Вопрос в том, кто будет модерировать эту ветку. Наши модераторы не владеют гос. языком настолько, чтобы работать с ним. Забивать каждый раз в гугл-переводчик - это займет очень много времени.
А за все опубликованное на сайте несет ответственность редакция.
Так что на данном этапе ваше предложение мы реализовать не можем.
В планах редакции есть публикации на гос. языке и прием на работу сотрудников для этой цели. Но пока это не ближайшие планы.
maxsaf:
Как вы на это смотрите?
Как вы на это смотрите?
Вопрос в том, кто будет модерировать эту ветку. Наши модераторы не владеют гос. языком настолько, чтобы работать с ним. Забивать каждый раз в гугл-переводчик - это займет очень много времени.
А за все опубликованное на сайте несет ответственность редакция.
Так что на данном этапе ваше предложение мы реализовать не можем.
В планах редакции есть публикации на гос. языке и прием на работу сотрудников для этой цели. Но пока это не ближайшие планы.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.10.23 - 21:43
Цитата:
Ща с порешаем.
Уважаемые форумчане с идеальным знанием казахского языка. Никто не желает временно ради благого дела побыть добровольно волонтером-модератором на бесплатной основе и помочь так сказать, популяризации казахского языка хотя бы в одной теме?
Тимур Гафуров:
Вопрос в том, кто будет модерировать эту ветку
Вопрос в том, кто будет модерировать эту ветку
Ща с порешаем.
Уважаемые форумчане с идеальным знанием казахского языка. Никто не желает временно ради благого дела побыть добровольно волонтером-модератором на бесплатной основе и помочь так сказать, популяризации казахского языка хотя бы в одной теме?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13332
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.10.23 - 22:21
Цитата:
maxsaf:Я уже писал во флуде . Так не пойдёт. Так мы не че не сможем решить. Нужно. Шаг за шагом потихоньку идти к этому. Причём не увольня модераторов, а вместе сообща учить и добиваться успехов.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.10.23 - 09:25
Цитата:
Напоминаю - ответственность за все. что публикуется на сайте, несет администрация. Так что доброволец-волонтер должен быть готов также и к участию в судебных разбирательствах.
maxsaf:
Никто не желает временно ради благого дела побыть добровольно волонтером-модератором на бесплатной основе и помочь так сказать, популяризации казахского языка хотя бы в одной теме?
Никто не желает временно ради благого дела побыть добровольно волонтером-модератором на бесплатной основе и помочь так сказать, популяризации казахского языка хотя бы в одной теме?
Напоминаю - ответственность за все. что публикуется на сайте, несет администрация. Так что доброволец-волонтер должен быть готов также и к участию в судебных разбирательствах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14127
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.10.23 - 15:37
Цитата:
как это?
а зачем при регистрации мы указывали свои номера по которым полиция может вычислить фио субъекта?
вроде как для того и делалось и прописывалось в соглашении что при возникновении уголовного преследования в первую очередь попадает комментатор который написал ту или иную информацию
по новым поправкам администрация несет ответственность если не удалила противоправный контент типа-угрозы, мат,возбуждение религиозной или нац почвы итд
если же комментатор напишет-в камыстинском районе замечена американская военная техника с опознавательными знаками нато-по всем юридическим правилам администрация не несет ответственности за данное сообщение потому что оно несет информационный характер и не проверяемо как написать бога нет
только написавший его провокатор попадет под статью
да и то если полиция заведет дело
Тимур Гафуров:
А за все опубликованное на сайте несет ответственность редакция. Так что на данном этапе ваше предложение мы реализовать не можем.
А за все опубликованное на сайте несет ответственность редакция. Так что на данном этапе ваше предложение мы реализовать не можем.
как это?
а зачем при регистрации мы указывали свои номера по которым полиция может вычислить фио субъекта?
вроде как для того и делалось и прописывалось в соглашении что при возникновении уголовного преследования в первую очередь попадает комментатор который написал ту или иную информацию
по новым поправкам администрация несет ответственность если не удалила противоправный контент типа-угрозы, мат,возбуждение религиозной или нац почвы итд
если же комментатор напишет-в камыстинском районе замечена американская военная техника с опознавательными знаками нато-по всем юридическим правилам администрация не несет ответственности за данное сообщение потому что оно несет информационный характер и не проверяемо как написать бога нет
только написавший его провокатор попадет под статью
да и то если полиция заведет дело
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14127
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.10.23 - 15:41
Цитата:
а доброволец волонтёр официально будет получать зарплату в редакции и считаться сотрудником газеты?
то есть у него будет договор на руках что он занимался модерированием сайта на предмет контента на гос языке?
просто если нет то при любом судебном разбирательстве он так-то не причем и может нигде не участвовать)) он просто читатель которого администрация попросила помодерировать за них сайт)) тем более если этот читатель из Японии к примеру)
Тимур Гафуров:
Так что доброволец-волонтер должен быть готов также и к участию в судебных разбирательствах.
Так что доброволец-волонтер должен быть готов также и к участию в судебных разбирательствах.
а доброволец волонтёр официально будет получать зарплату в редакции и считаться сотрудником газеты?
то есть у него будет договор на руках что он занимался модерированием сайта на предмет контента на гос языке?
просто если нет то при любом судебном разбирательстве он так-то не причем и может нигде не участвовать)) он просто читатель которого администрация попросила помодерировать за них сайт)) тем более если этот читатель из Японии к примеру)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.10.23 - 15:59
Цитата:
Если будет, то это уже не бесплатно и не волонтер.
Мы готовы рассмотреть предложения по сотрудничеству в этом направлении. При взаимном непротивлении сторон - принять в штат или заключить договор. И оплачивать. По нашим, конечно, возможностям.
Но претендент должен понимать, что эта работа чревата вот такими последствиями.
abaika95:
а доброволец волонтёр официально будет получать зарплату в редакции и считаться сотрудником газеты?
а доброволец волонтёр официально будет получать зарплату в редакции и считаться сотрудником газеты?
Если будет, то это уже не бесплатно и не волонтер.
Мы готовы рассмотреть предложения по сотрудничеству в этом направлении. При взаимном непротивлении сторон - принять в штат или заключить договор. И оплачивать. По нашим, конечно, возможностям.
Но претендент должен понимать, что эта работа чревата вот такими последствиями.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.10.23 - 16:02
Цитата:
Как раз это я и имел в виду.
Ну а в остальных случаях привлекать к ответственности будут и пользователя, как автора, и редакцию, как распространителя.
А вопрос о том, кто виноват и кто нет, будет решаться в суде, нашем справедливом и беспристрастном суде.
abaika95:
по новым поправкам администрация несет ответственность если не удалила противоправный контент типа-угрозы, мат,возбуждение религиозной или нац почвы итд
по новым поправкам администрация несет ответственность если не удалила противоправный контент типа-угрозы, мат,возбуждение религиозной или нац почвы итд
Как раз это я и имел в виду.
Ну а в остальных случаях привлекать к ответственности будут и пользователя, как автора, и редакцию, как распространителя.
А вопрос о том, кто виноват и кто нет, будет решаться в суде, нашем справедливом и беспристрастном суде.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.10.23 - 17:48
Цитата:
Все, будем искать волонтера
Тимур Гафуров:
Мы готовы рассмотреть предложения по сотрудничеству в этом направлении.
Мы готовы рассмотреть предложения по сотрудничеству в этом направлении.
Все, будем искать волонтера
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