Отправлено: - 15:37

Тимур Гафуров:

А за все опубликованное на сайте несет ответственность редакция. Так что на данном этапе ваше предложение мы реализовать не можем.

Цитата:как это?а зачем при регистрации мы указывали свои номера по которым полиция может вычислить фио субъекта?вроде как для того и делалось и прописывалось в соглашении что при возникновении уголовного преследования в первую очередь попадает комментатор который написал ту или иную информациюпо новым поправкам администрация несет ответственность если не удалила противоправный контент типа-угрозы, мат,возбуждение религиозной или нац почвы итдесли же комментатор напишет-в камыстинском районе замечена американская военная техника с опознавательными знаками нато-по всем юридическим правилам администрация не несет ответственности за данное сообщение потому что оно несет информационный характер и не проверяемо как написать бога неттолько написавший его провокатор попадет под статьюда и то если полиция заведет дело