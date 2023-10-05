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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1276
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 12:22
Цитата:
Есть Иркутская ГЭС , Братская ГЭС , Усть-Илимская ГЭС , Красноярская ГЭС так вот контрольный пакет акций этих ГЭС у американских акционеров . А вместе все называется компания EN+ . Это они регулируют уровень Байкала , управляют эл энергией , алюминием , короче вся Сибирь в надежных руках.
19 декабря 2018 года министерство финансов США уведомило Конгресс США о намерении снять санкции с EN+ Group после изменения корпоративной структуры группы компаний , согласованной США.
111:
И Украина и Россия сегодня делают то же самое..
И Украина и Россия сегодня делают то же самое..
Есть Иркутская ГЭС , Братская ГЭС , Усть-Илимская ГЭС , Красноярская ГЭС так вот контрольный пакет акций этих ГЭС у американских акционеров . А вместе все называется компания EN+ . Это они регулируют уровень Байкала , управляют эл энергией , алюминием , короче вся Сибирь в надежных руках.
19 декабря 2018 года министерство финансов США уведомило Конгресс США о намерении снять санкции с EN+ Group после изменения корпоративной структуры группы компаний , согласованной США.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1276
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 12:24
Цитата:
Да простая формула - Разделяй и удваивай ! Когда дойдет уже .
111:
Второе лицо после Путина, сказала, что надо сбросить ядерные
Второе лицо после Путина, сказала, что надо сбросить ядерные
Да простая формула - Разделяй и удваивай ! Когда дойдет уже .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8524
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 13:53
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14127
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 15:31
Цитата:
ну и о чем тогда с тобой говорить тогда?))
ломаем ломаем копья
скажи просто открыто-казахи! меня ваш язык бесит! я его учить не хочу потому что гордость не позволяет учить язык туземцев! вот английский с радостью выучу потому что за него меня хозяин по маковке погладит)))делов то))
а то челюсть, два государственных...тьфу Цитата:
заполняй заполняй)
хозяину будешь полезен)
Цитата:
смех тоже разный бывает)
maxsaf:
Не, ниче не сломалось. Гордость вообще подскочила
Не, ниче не сломалось. Гордость вообще подскочила
ну и о чем тогда с тобой говорить тогда?))
ломаем ломаем копья
скажи просто открыто-казахи! меня ваш язык бесит! я его учить не хочу потому что гордость не позволяет учить язык туземцев! вот английский с радостью выучу потому что за него меня хозяин по маковке погладит)))делов то))
а то челюсть, два государственных...тьфу Цитата:
maxsaf:
сейчас вот на английском на курсах повышения квалификации сижу, свободное место в голове полезными и нужными знаниями заполняю
сейчас вот на английском на курсах повышения квалификации сижу, свободное место в голове полезными и нужными знаниями заполняю
заполняй заполняй)
хозяину будешь полезен)
Цитата:
Добринцофф:
А с чего ты взял что я обижался? Там вроде как смайлик стоял,я так же посмеялся вместе с ними.
А с чего ты взял что я обижался? Там вроде как смайлик стоял,я так же посмеялся вместе с ними.
смех тоже разный бывает)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 15:59
Цитата:
Так это с самого начала между строк сквозило, как только он поднял эту тему, наши местные поддерживают его, потому, что в лом, некогда да и по честному необходимости такой особо нет. С Диасами из языковых патрулей, на форуме только Максаф наверное знаком.
abaika95:
я его учить не хочу потому что гордость не позволяет учить язык туземцев!
я его учить не хочу потому что гордость не позволяет учить язык туземцев!
Так это с самого начала между строк сквозило, как только он поднял эту тему, наши местные поддерживают его, потому, что в лом, некогда да и по честному необходимости такой особо нет. С Диасами из языковых патрулей, на форуме только Максаф наверное знаком.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 16:08
Насчёт того, что при введении 2 госязыков, всем нужно будет знать их 2 и ситуация абсолютно не поменяется,я уже писал, только никто внимания не обратил. Все те кто поддержал Максафа наверное думают, будет и русский язык государственным, я буду знать только русский и всех посылать кто на казахском будут обращаться, потому как я тоже на государственном говорю. Увы нет, введение 2 х языков предполагает всё равно равное применение языков. Ситуация изменится может быть только для той девушки у которой Вит арбуз покупал, эх придётся ей русский учить.
[Исправлено: saba, 05.10.2023 - 16:16]
[Исправлено: saba, 05.10.2023 - 16:16]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 16:38
Цитата:
Не все, а те кто в городе живёт плохо говорят, ну примерно как у нас. Есть ещё крещёные, ну те совсем русские. Хотя я последний раз лет 15 назад был может ситуация изменилась. Даже скорей всего.Потому что я когда был надписей на татарском ни в Челнах , ни в Бавлах не было, А недавно смотрел передачу из Казани там вроде бы промелькивали.
Vit:
Они все умеют разговаривать на татарском.
Они все умеют разговаривать на татарском.
Не все, а те кто в городе живёт плохо говорят, ну примерно как у нас. Есть ещё крещёные, ну те совсем русские. Хотя я последний раз лет 15 назад был может ситуация изменилась. Даже скорей всего.Потому что я когда был надписей на татарском ни в Челнах , ни в Бавлах не было, А недавно смотрел передачу из Казани там вроде бы промелькивали.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 17:32
Цитата:
Ну не говори
Цитата:
Потому что кроме требования по закону других причин учить я для себя не видел.
Цитата:
Тут целый список причин: вся отрасль, в которой я работаю - на нем держится.
abaika95:
ну и о чем тогда с тобой говорить тогда?))
ну и о чем тогда с тобой говорить тогда?))
Ну не говори
Цитата:
abaika95:
я его учить не хочу потому что
я его учить не хочу потому что
Потому что кроме требования по закону других причин учить я для себя не видел.
Цитата:
abaika95:
английский с радостью выучу потому что
английский с радостью выучу потому что
Тут целый список причин: вся отрасль, в которой я работаю - на нем держится.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 17:39
Цитата:
Ну вот, а то пугали меня типа в Канаде ты никому не нужен, а тут бац - стал нужным и полезным
Цитата:
Ну да, нормальный такой список причин ))
Цитата:
Поменяется. Прийдёт Диас в госорган, спросит на казахском, ему приведут переводчика и он спокойно без истерик получит гос. услугу с помощью переводчика.
abaika95:
заполняй заполняй) хозяину будешь полезен)
заполняй заполняй) хозяину будешь полезен)
Ну вот, а то пугали меня типа в Канаде ты никому не нужен, а тут бац - стал нужным и полезным
Цитата:
saba:
наши местные поддерживают его, потому, что в лом, некогда да и по честному необходимости такой особо нет
наши местные поддерживают его, потому, что в лом, некогда да и по честному необходимости такой особо нет
Ну да, нормальный такой список причин ))
Цитата:
saba:
Насчёт того, что при введении 2 госязыков, всем нужно будет знать их 2 и ситуация абсолютно не поменяется
Насчёт того, что при введении 2 госязыков, всем нужно будет знать их 2 и ситуация абсолютно не поменяется
Поменяется. Прийдёт Диас в госорган, спросит на казахском, ему приведут переводчика и он спокойно без истерик получит гос. услугу с помощью переводчика.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 17:44
Цитата:
Ну и чё плохого - в кино сможет пойти с дубляжом на русском и не читать субтитры. Литературу научную сможет читать и в универ поступит - не всю же жизнь арбузами торговать
saba:
Ситуация изменится может быть только для той девушки у которой Вит арбуз покупал, эх придётся ей русский учить.
Ситуация изменится может быть только для той девушки у которой Вит арбуз покупал, эх придётся ей русский учить.
Ну и чё плохого - в кино сможет пойти с дубляжом на русском и не читать субтитры. Литературу научную сможет читать и в универ поступит - не всю же жизнь арбузами торговать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 18:06
Цитата:
Ну что, коллеги по цеху, пришло время перейти от слов к делу: кто готов доказать важность изучения казахского языка в КЗ и помочь в этом другим форумчанам?
Тимур Гафуров: Мы готовы рассмотреть предложения по сотрудничеству в этом направлении.
Ну что, коллеги по цеху, пришло время перейти от слов к делу: кто готов доказать важность изучения казахского языка в КЗ и помочь в этом другим форумчанам?
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