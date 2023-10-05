Отправлено: - 15:31

maxsaf:

Не, ниче не сломалось. Гордость вообще подскочила

maxsaf:

сейчас вот на английском на курсах повышения квалификации сижу, свободное место в голове полезными и нужными знаниями заполняю

Добринцофф:

А с чего ты взял что я обижался? Там вроде как смайлик стоял,я так же посмеялся вместе с ними.

Цитата:ну и о чем тогда с тобой говорить тогда?))ломаем ломаем копьяскажи просто открыто-казахи! меня ваш язык бесит! я его учить не хочу потому что гордость не позволяет учить язык туземцев! вот английский с радостью выучу потому что за него меня хозяин по маковке погладит)))делов то))а то челюсть, два государственных...тьфу Цитата:заполняй заполняй)хозяину будешь полезен)Цитата:смех тоже разный бывает)