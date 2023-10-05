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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1276
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 12:22
#10576
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Цитата:
111:
И Украина и Россия сегодня делают то же самое..

Есть Иркутская ГЭС , Братская ГЭС , Усть-Илимская ГЭС , Красноярская ГЭС так вот контрольный пакет акций этих ГЭС у американских акционеров . А вместе все называется компания EN+ . Это они регулируют уровень Байкала , управляют эл энергией , алюминием , короче вся Сибирь в надежных руках.
19 декабря 2018 года министерство финансов США уведомило Конгресс США о намерении снять санкции с EN+ Group после изменения корпоративной структуры группы компаний , согласованной США.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1276
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 12:24
#10577
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Цитата:
111:
Второе лицо после Путина, сказала, что надо сбросить ядерные

Да простая формула - Разделяй и удваивай ! Когда дойдет уже .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8524
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 13:53
#10578
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14127
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 15:31
#10579
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Цитата:
maxsaf:
Не, ниче не сломалось. Гордость вообще подскочила

ну и о чем тогда с тобой говорить тогда?))
ломаем ломаем копья

скажи просто открыто-казахи! меня ваш язык бесит! я его учить не хочу потому что гордость не позволяет учить язык туземцев! вот английский с радостью выучу потому что за него меня хозяин по маковке погладит)))делов то))
а то челюсть, два государственных...тьфу Цитата:
maxsaf:
сейчас вот на английском на курсах повышения квалификации сижу, свободное место в голове полезными и нужными знаниями заполняю

заполняй заполняй)
хозяину будешь полезен)
Цитата:
Добринцофф:
А с чего ты взял что я обижался? Там вроде как смайлик стоял,я так же посмеялся вместе с ними.

смех тоже разный бывает)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3001
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 15:59
#10580
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Цитата:
abaika95:
я его учить не хочу потому что гордость не позволяет учить язык туземцев!

Так это с самого начала между строк сквозило, как только он поднял эту тему, наши местные поддерживают его, потому, что в лом, некогда да и по честному необходимости такой особо нет. С Диасами из языковых патрулей, на форуме только Максаф наверное знаком.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3001
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 16:08
#10581
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Насчёт того, что при введении 2 госязыков, всем нужно будет знать их 2 и ситуация абсолютно не поменяется,я уже писал, только никто внимания не обратил. Все те кто поддержал Максафа наверное думают, будет и русский язык государственным, я буду знать только русский и всех посылать кто на казахском будут обращаться, потому как я тоже на государственном говорю. Увы нет, введение 2 х языков предполагает всё равно равное применение языков. Ситуация изменится может быть только для той девушки у которой Вит арбуз покупал, эх придётся ей русский учить.

[Исправлено: saba, 05.10.2023 - 16:16]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3001
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 16:38
#10582
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Цитата:
Vit:
Они все умеют разговаривать на татарском.

Не все, а те кто в городе живёт плохо говорят, ну примерно как у нас. Есть ещё крещёные, ну те совсем русские. Хотя я последний раз лет 15 назад был может ситуация изменилась. Даже скорей всего.Потому что я когда был надписей на татарском ни в Челнах , ни в Бавлах не было, А недавно смотрел передачу из Казани там вроде бы промелькивали.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 17:32
#10583
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Цитата:
abaika95:
ну и о чем тогда с тобой говорить тогда?))

Ну не говори ;-)

Цитата:
abaika95:
я его учить не хочу потому что

Потому что кроме требования по закону других причин учить я для себя не видел.

Цитата:
abaika95:
английский с радостью выучу потому что

Тут целый список причин: вся отрасль, в которой я работаю - на нем держится.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 17:39
#10584
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Цитата:
abaika95:
заполняй заполняй) хозяину будешь полезен)

Ну вот, а то пугали меня типа в Канаде ты никому не нужен, а тут бац - стал нужным и полезным ;-)

Цитата:
saba:
наши местные поддерживают его, потому, что в лом, некогда да и по честному необходимости такой особо нет

Ну да, нормальный такой список причин ))

Цитата:
saba:
Насчёт того, что при введении 2 госязыков, всем нужно будет знать их 2 и ситуация абсолютно не поменяется

Поменяется. Прийдёт Диас в госорган, спросит на казахском, ему приведут переводчика и он спокойно без истерик получит гос. услугу с помощью переводчика.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 17:44
#10585
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Цитата:
saba:
Ситуация изменится может быть только для той девушки у которой Вит арбуз покупал, эх придётся ей русский учить.

Ну и чё плохого - в кино сможет пойти с дубляжом на русском и не читать субтитры. Литературу научную сможет читать и в универ поступит - не всю же жизнь арбузами торговать :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 18:06
#10586
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Цитата:
Тимур Гафуров: Мы готовы рассмотреть предложения по сотрудничеству в этом направлении.

Ну что, коллеги по цеху, пришло время перейти от слов к делу: кто готов доказать важность изучения казахского языка в КЗ и помочь в этом другим форумчанам? :-)
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