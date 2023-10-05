Re: Запахом свежего ремонта встретили карасуляне акима...

Отправлено: - 15:31

Чтобы открыть молочно-товарную ферму на 2400 тонн молока 332 лошадей явно маловато, надо хотя бы одну голову КРС иметь. А ещё лучше стадо с разновозрастными коровами, лучше всего породистых, а для этого нужно ещё много лет поработать, а Складская горит разными цветами, манит