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≡ Запахом свежего ремонта встретили карасуляне акима Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47687
Запахом свежего ремонта встретили карасуляне акима Костанайской области
Отправлено: 05.10.23 - 12:35
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Кажется, свой посыл глава региона донес до местных сельхозтоваропроизводителей. Во втором полугодии главе региона Кумару АКСАКАЛОВУ демонстрируют его поручение - "быть хозяином в селе". Свой визит в Карасуский район Аксакалов начал с села Комсомольское.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
373
Re: Запахом свежего ремонта встретили карасуляне акима...
Отправлено: 05.10.23 - 12:35
#1
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Там людей, то осталось от силы 500 человек, зато мечеть, тьфу, читать противно. Тем более, зная какие проблемы у Карасунана.
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Мейрам
* Мейрам
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.09
Сообщений:
234
Re: Запахом свежего ремонта встретили карасуляне акима...
Отправлено: 05.10.23 - 15:12
#2
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Цитата:
Сегодня в составе сельхозугодий почти 14,5 га

14 500 гектар, поправьте, внимательнее надо быть к таким вещам
Профайл
Мейрам
* Мейрам
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.09
Сообщений:
234
Re: Запахом свежего ремонта встретили карасуляне акима...
Отправлено: 05.10.23 - 15:14
#3
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Цитата:
Там людей, то осталось от силы 500 человек

И что они, по-вашему, недостойны получить новые площадки, центр досуга, парк???
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2994
Re: Запахом свежего ремонта встретили карасуляне акима...
Отправлено: 05.10.23 - 15:25
#4
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Цитата:
Ильяс:
от силы 500 человек,

На плакат внимательно посмотрите. Среднемесячная зарплата. Это с учётом директора и главных специалистов у которых зарплата выше средней. А теперь подумайте какова реальная зарплата в этом КХ. Да ехать надо грузчиком на Складскую!!!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2994
Re: Запахом свежего ремонта встретили карасуляне акима...
Отправлено: 05.10.23 - 15:31
#5
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Чтобы открыть молочно-товарную ферму на 2400 тонн молока 332 лошадей явно маловато, надо хотя бы одну голову КРС иметь. А ещё лучше стадо с разновозрастными коровами, лучше всего породистых, а для этого нужно ещё много лет поработать, а Складская горит разными цветами, манит
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1823
Re: Запахом свежего ремонта встретили карасуляне акима...
Отправлено: 05.10.23 - 15:40
#6
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Цитата:
Мейрам:
14 500 гектар, поправьте

Исправил. Спасибо
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