Отправлено: - 10:25

Проведу аналогию, в нашем доме, ПКСК из 7 миллионов собираемых в год с жильцов, 800 тысяч вкладывала в дом, остальное начисляет себе зряплату. Жильцы боятся

[Исправлено: 111, 05.10.2023 - 10:26]

Цитата:Проводить аналогию своих соседей с артистами, которые пропагандируют войну или пропагандируют ее ужас, ну это как то слишком не туда.Обвинил соседей, что они боятся..Хорошо.Они артисты допустим.Но почему боишься ты, почему, раз поднял вопрос, снимаешь с себя ответственность, обвиняя при этом своих соседей и сравнивая их с какими то артистами?Что это за дом такой, сколько квартир, какова цена за квадрат и тд и тп?Как то все наигранно немного, даже нет названия того же ПКСК.Обсуждать тогда кого, несуществующих соседей, или каких то артистов, похожих на них?